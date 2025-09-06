Трамп подписал указ о переименовании Минобороны в министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны.

Церемония прошла в Овальном кабинете. Согласно документу, министр обороны Пит Хегсет и его команда смогут использовать титулы «министр войны» и «заместитель министра войны». Хегсет заявил, что переименование — это «не просто слова, а воинская этика».

По словам американского президента, министерство войны — более подходящее название для Пентагона, учитывая «состояние дел в мире».

Изменение потребует одобрения Конгресса. В пятницу республиканцы Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект.

Критики считают инициативу дорогой, в том числе потому, что обновления вывесок и документов на военных объектах США по всему миру, и отвлекающей внимание.

Минобороны США, которое также называют Пентагоном из-за пятиугольной формы здания, в нынешнем виде существует с 1947 года. Ведомство объединило в себе военно-морское министерство, министерство сухопутных войск и министерство военно-воздушных сил. Последние два до этого были одним ведомством — министерством войны, которое существовало с 1789 года.

С 1947 по 1949 год объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством, а в 1949 получил нынешнее название — министерство обороны.