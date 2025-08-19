Трамп позвонил Путину и обсудил с ним возможную встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, в тот же день поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Трамп, обсуждалась возможность организации прямой встречи Зеленского с Путиным. По словам Трампа, после этой встречи должна состояться трёхсторонняя встреча с участием лидеров России и Украины, а также президента США.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Трамп звонил российскому лидеру. По словам Ушакова, стороны обсудили в том числе возможность повышения уровня представительства сторон на переговорах между Россией и Украиной. Конкретно о встрече президентов он не упомянул. Сейчас делегации возглавляют глава Совета нацбезопасности Украины и помощник Путина.

Трамп подчеркнул, что на встречах в Белом доме обсуждались гарантии безопасности Украины как часть плана завершения войны с Россией. По словам Трампа, гарантии предоставят европейские страны в координации с США.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что Трамп надеется организовать встречу лидеров России и Украины ещё до конца августа. И в беседе с Зеленским, и на переговорах с европейскими лидерами Трамп ранее заявил, что перемирие не является условием мирных переговоров и достижения окончательного соглашения.

На пресс-конференции вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский назвал важным «ясный сигнал» со стороны Дональда Трампа о готовности Соединенных Штатов быть в числе стран, являющихся гарантами безопасности Украины. Владимир Зеленский также сообщил о том, что в рамках гарантий безопасности обсуждаются закупки европейскими странами американских вооружений на сумму 90 миллиардов долларов для последующей их передачи украинской армии. Соединенные Штаты также могут начать закупать производимые в Украине дроны, хотя формальных договоренностей на этот счет пока не было подписано.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции выразил скепсис относительно готовности Кремля к мирному урегулированию. «Я не уверен, что президент Путин также хочет мира. Его высшая цель - отторгнуть как можно больше (украинских) территорий, ослабить Украину» - заявил президент Франции.