Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии из-за насилия по отношению к христианам.

«Если правительство Нигерии продолжит допускать убийства христиан, США немедленно прекратят всякую помощь Нигерии и вполне могут вторгнуться в эту опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламистских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», – написал Трамп в своей соцсети Truth.

Глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к возможным военным действиям. «Убийство невинных христиан в Нигерии — и где бы то ни было — должно быть немедленно прекращено. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламистских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», – написал он в соцсети X.

Нигерия пока не отреагировала на угрозу Трампа.

Накануне администрация президента США вновь включила Нигерию в список стран, «вызывающих особую обеспокоенность». В этот список входят государства, которые, по мнению США, нарушают свободу вероисповедания.

В субботу президент Нигерии Бола Тинубу отверг эти обвинения. «Характеристика Нигерии как страны с религиозной нетерпимостью не отражает нашу национальную реальность и не учитывает последовательные и искренние усилия правительства по защите свободы вероисповедания и убеждений для всех нигерийцев», – передает слова Тинубу агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Нигерии в отдельном заявлении пообещало продолжить борьбу с экстремизмом и выразило надежду на то, что Вашингтон останется близким союзником страны.