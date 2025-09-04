Трамп: Путин и Зеленский «пока не готовы» к встрече

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что по-прежнему намерен остановить войну в Украине, хотя его усилия по налаживанию переговоров между лидерами Украины и России пока не увенчались успехом.

«Что-то должно произойти, но пока они не готовы [к прямым переговорам]. Но что-то должно произойти. Мы добьемся цели», — сказал Трамп. Он признал, что российско-украинское урегулирование оказалось «несколько более трудной» задачей, чем остальные, с которыми он столкнулся в последнее время.

Трамп объяснил, что его подход к многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими воюющими странами, заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто под его руководством, и не сбрасывать со счетов никаких возможностей, пока это не произойдет.

4 сентября в Париже на саммите «коалиции желающих», группы стран-союзниц Украины, планируется достичь договоренностей, которые были наработаны во время переговоров министров обороны этих стран в Вашингтоне 18 августа.

«Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. – Подготовительная работа завершена. Теперь она будет утверждена. Это дает нам прочную основу. После встреч и обсуждений мы сможем заявить: мы готовы к крепкому и продолжительному миру для Украины и европейцев».

На саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон на приёме в честь Зеленского сказал, что работа, проделанная военачальниками европейских стран после украинского саммита в Белом доме в середине августа, проложила путь к быстрым действиям после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Из слов Эммануэля Макрона следует, что предложения по гарантиям безопасности были утверждены в среду министрами обороны союзных Украине стран в условиях секретности.

«Мы теперь можем сказать, что эта работа завершена и готова к политическому одобрению», — добавил французский лидер.

Владимир Зеленский в ответ на слова Макрона заявил, что приветствует достигнутый прогресс. Гарантии представляют собой реальную, ощутимую поддержку Украины, а не символические обещания, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые поначалу никто не верил, были реализованы и уже работают.