Трамп: Путину не понравилась идея поставок Украине «Томагавков»

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в том числе тему возможных поставок американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Отвечая на вопрос, пытался ли Путин убедить Трампа не передавать Украине «Томагавки», президент США ответил: «Конечно, а как вы думаете? Он что, скажет: „Пожалуйста, продай эти Томагавки, я очень это ценю“?». Президент США, вероятно, иронизируя, сказал, что спросил у Путина, не будет ли тот возражать, если его противники получат «пару тысяч "Томагавков"», сказал, что Путину «не понравилась эта идея», и вновь повторил, что «никто не хочет, чтобы „Томагавки“ летели в его сторону».

Трамп не сказал, принял ли он какое-либо решение относительно поставок «Томагавков», и не говорил о том, обещал ли Путин какие-либо уступки, если США не будут поставлять Украине эти ракеты. Президент США, однако, отметил, что «Томагавки» нужны самим Соединённым Штатам, и нельзя допустить опустошения арсеналов за счёт их поставок за рубеж.

Агентство Bloomberg, оценивая слова Трампа, приходит к выводу, что президент США, по-видимому, в данный момент не будет поставлять «Томагавки» Украине.

В Кремле также подтвердили, что тема «Томагавков» обсуждалась в ходе разговора президентов, и Путин сказал Трампу, что их поставки нанесут ущерб отношениям США и России, хотя и якобы не повлияют на ситуацию на фронте.

Путин и Трамп поговорили по телефону 16 октября - в преддверии встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится сегодня. Трамп оценил разговор с Путиным как «продуктивный» и отметил, что лидеры предварительно договорились встретиться в Будапеште в обозримом будущем для обсуждения возможного завершения войны в Украине. Предыдущая встреча Трампа и Путина в августе на Аляске не привела к прорывам в мирном урегулировании.