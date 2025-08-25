Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос ядерного разоружения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, лидеры намерены подключить к диалогу Китай. Трансляцию пресс-конференции вёл Youtube-канал Белого дома.

Как сообщил Трамп, тема обсуждалась в ходе визита Путина на Аляску. «У нас больше всего ядерного оружия, — сказал Трамп, — Россия на втором месте, и Китай на третьем. Они сильно отстают от нас, но догонят уже через пять лет». Диалог с Путиным он назвал «хорошим», заявив, что хорошим оказывается «каждый разговор» с президентом России.

Перед поездкой в Анкоридж 14 августа президент России рассказал перед Советом безопасности, что может включить вопросы ядерного оружия в возможную сделку по Украине, которые будут осуждаться с Трампом. По его словам, выход на «договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями» возможен в ходе дальнейших переговоров с Вашингтоном.

В 2026 году истекает последний договор о контроле над ядерными вооружениями, заключённый между США и Россией, СНВ-III. Соглашение выполняется только частично — Москва заявила, что приостанавливает участие в нём после начала вторжения в Украину.

Согласно договору, США и Россия могут держать в готовом к применению состоянии не больше 1550 ядерных боезарядов для каждой из стран. Общее число носителей ограничиваются семьюстами. Договор не охватывает стратегические вооружения других стран, в том числе Китая.