Трамп: Спецпосланник Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил 3 августа, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Об этом глава американского государства сообщил журналистам во время пребывания в Нью-Джерси.

О возможном визите Уиткоффа в Россию Трамп сообщил после того, как в очередной раз предупредил о введении санкций против РФ в случае, если Москва не согласится на прекращение огня в войне против Украины.

Санкции будут, но, похоже, они (российская сторона — ред.) довольно хорошо их обходят… Они хитрые ребята и довольно хорошо обходят санкции, так что посмотрим, что будет», — сказал президент США.

29 июля Трамп заявил, что срок, к которому Россия должна добиться прогресса в прекращении войны против Украины, составляет «10 дней с сегодняшнего дня», в противном случае он введёт пошлины и другие меры против Москвы. Он подчеркнул при этом, что «очень разочарован» Путиным.

В Кремле заявили, что «приняли к сведению» заявление Трампа. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «специальная военная операция», как в России называют войну против Украины, продолжается.

31 июля президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал Россию — после очередного российского удара по Киеву, в результате которого погибли более 30 человек. Трамп назвал действия России «омерзительными» и пообещал ввести новые санкции против Москвы.