Трамп: Украине и России нужно остановиться на текущей линии фронта

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским передачу России всей территории Донецкой области как условие прекращения огня. Как сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One, Украине и России нужно остановиться на текущей линии фронта.

The Washington Post со ссылкой на два высокопоставленных источника ранее писала, что в ходе телефонного разговора 16 октября с Трампом президент России Владимир Путин потребовал от Украины передачи всей территории Донецкой области в качестве условия для прекращения войны. Взамен Путин предложил вернуть Украине захваченные Россией части территорий Запорожской и Херсонской областях. Некоторые представители Белого дома расценили это как прогресс, потому что в ходе августовских переговоров на Аляске Путин требовал большего. Высокопоставленный европейский дипломат заявил изданию, что украинцы вряд ли будут в восторге от этого предложения.

Трамп не сказал журналистам, выдвигал ли Путин такое требование, однако отметил, что «никогда» не обсуждал его с президентом Украины. Трамп добавил, что очень сложно обсуждать вопросы исходя из принципа «Вы берёте это, мы берём то».

На вопрос о том, что нужно делать с Донбассом, Трамп ответил, что необходимо оставить все, «так как есть»: «Позже они смогут о чем-то договориться между собой. Но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта — разойтись по домам, прекратить боевые действия, прекратить убивать людей». Ранее Трамп в том же духе высказался и в соцсети Truth Social.

Трамп встретился с Владимиром Зеленским 17 октября, на следующий день после разговора с Путиным. Президент Украины назвал «очень продуктивной» встречу с президентом США и поблагодарил американскую сторону за эту встречу. При этом он сообщил, что никаких заявлений о дальнобойном оружии не последует. «США не хотят эскалации», — сказал он. По его словам, они с с говорили о ПВО и об условиях прекращения огня. Зеленский подтвердил, что Украина готова на прекращение огня по текущей линии фронта — в этом случае под контролем России остаются почти вся Луганская и большая часть Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также небольшие участки в Сумской, Харьковской и Днепропетровской. Зеленский неоднократно заявлял, что речь не идёт о признании российской оккупации де-юре.

Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что «точно может сказать», что завершение войны стало ближе. По его словам, и у президента США, и в целом в мире есть настрой на то, чтобы завершить войну России против Украины.