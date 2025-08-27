Трамп вновь пригрозил санкциями, если не будет мира в Украине

Соединённые Штаты надеются на завершение войны в Украине до конца 2025 года. Об этом на заседании кабинета Дональда Трампа в Вашингтоне заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который принимал участие в переговорах с Россией и неоднократно встречался с Владимиром Путиным.

По словам Уиткоффа, на этой неделе американская сторона организует встречи по вопросу урегулирования как украинского, так и других конфликтов, упомянув в том числе войну в секторе Газа и конфликт межжу Израилем и Ираном. «Мы надеемся урегулировать их до конца этого года», — сказал Уиткофф об этих конфликтах. Президент США Дональд Трамп добавил, что надеется на «очень скорое» завершение войны в Украине. Точных сроков он не назвал.

При этом Трамп отметил, что готов ввести экономические санкции в отношении России, если российский президент Путин не проявит стремления к миру. «Я говорю об экономических санкциях, поскольку мы не собираемся ввязываться в мировую войну», - подчеркнул Трамп. При этом президент США охарактеризовал санкции как «экономическую войну».

Президент добавил, что будет добиваться личной встречи лидеров России и Украины, поскольку он «хочет, чтобы всё закончилось». На реплику журналиста о том, что Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, поскольку считает украинского президента нелегитимным, Трамп ответил: «Не имеет значения, что они говорят. Это всё чушь. Они все только играют на публику». Трамп заметил, что и Зеленский «тоже не является невиновным» в том, что движения к миру не видно, и подтвердил: санкции и таможенные пошлины могут коснуться не только России, но и Украины.

С момента вступления в должность президента Трамп заявляет о необходимости скорейшего завершения войны. Его администрация делает акцент не на поддержке Украины, а на окончании боевых действий и достижении мирного соглашения. В последние недели представители США заявляли о прогрессе в движении к миру, Трамп встречался как с Путиным, так и с Зеленским. Однако Россия по-прежнему фактически отказывается проводить личную встречу двух лидеров, а также выдвигает различные требования. При этом утверждается, что обе стороны уже проявили готовность к уступкам в сравнении с их первоначальными требованиями.

Украина продолжает настаивать на гарантиях безопасности. Как пишет во вторник со ссылкой на источники Financial Times, CША в ходе переговоров о таких гарантиях выразили готовность оказывать воздушную и разведывательную поддержку для возможной миссии европейских стран, которые могут отправить войска в Украину после завершения боёв. Собеседники издания отмечают, что получение обещаний поддержки со стороны США - большой успех Украины и европейских союзников. Россия, однако, неоднократно возражала против размещения в Украине иностранных войск, что ставит под сомнение саму предлагаемую схему гарантий.