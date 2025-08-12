Accessibility links

Трамп заморозил введение новых пошлин на импорт из Китая на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, замораживающий повышение торговых пошлин на китайские товары. Распоряжение будет действовать 90 дней. Оно введено в действие за несколько часов до истечения крайнего срока, отведённого им для торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Весной Трамп распорядился повысить пошлины на китайские товары до 125, а затем до 145 процентов, позже это решение было отложено на время переговоров о взаимных торговых уступках. «Перемирие» в торговой войне истекало в ночь на вторник по европейскому времени.

Кроме ранее введённых пошлин китайскому экспорту в США угрожает ещё одна инициатива Трампа — обещанное им повышение тарифов для торговых партнёров России. В начале августа он говорил, что допускает, что эта мера коснётся и Пекина. Китай дал понять, что не планирует отказываться от закупок российской нефти.

