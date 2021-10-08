Трех журналисток, сотрудничающих с Радио Свобода, признали «иноагентами»

Министерство юстиции России внесло в реестр «СМИ-иноагентов» журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.

В реестр также добавлены журналист телеканала «Дождь» (признан «иноагентом») Даниил Сотников, корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, журналисты «Настоящего времени» Елизавета Сурначева и Роман Перл, журналист Евгений Симонов, а также юрист и руководитель «Центра защиты прав СМИ» (признан «иноагентом») Галина Арапова.

Сурначева, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием «Проект», которое признано в России нежелательной организацией, а его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр «СМИ-иноагентов».

Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр «СМИ-иноагентов». «В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории», – говорится в заявлении издания.

Из организаций, кроме Bellingcat, в список «СМИ-иноагентов» попали компания «МЕМО», которая является учредителем издания «Кавказский узел» и компания-владелец издания M.News.