Центральная избирательная комиссия Грузии назвала оскорбительной информацию о «фейковых наблюдателях» на выборах в органы местного самоуправления 2025 года. Наблюдателей, о которых сообщили Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) и Фонд развития медиа (MDF), проправительственные СМИ представляли как «международных наблюдателей».

15 октября EPDE опубликовала заявление, в котором рассказала о 29 «фейковых наблюдателях», которые «помогали правительству Грузии создать видимость легитимности местных выборов 4 октября 2025 года». В список вошли представители США, Франции, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии, Польши и других стран.

«Партия «Грузинская мечта» пригласила политически ангажированных наблюдателей после парламентских выборов 2024 года, чтобы скрыть нарушения, выявленные авторитетными наблюдателями. Это свидетельствует о том, что Грузия следует примеру таких стран, как Россия, Азербайджан и Беларусь, которые уже несколько лет практикуют это», — говорится в заявлении.

Фонд развития медиа в рамках проекта «Детектор мифов» изучил информацию, опубликованную в открытых источниках, и обнаружил, что как минимум шесть «международных наблюдателей» - с сомнительной репутацией. В исследовании говорилось:

Ив-Мари Жорж Робер Альфи возглавляет похоронную службу Caritas Obsèques, и в открытых источниках не зафиксированы какие-либо связи между ним и наблюдательной деятельностью.

Франк Пенгам — соучредитель платформы Géopolitique Profonde; в 2024 году он был наблюдателем на президентских выборах в России, в том числе на Донбассе.

Франсуа-Ксавье Жикель — бывший директор организации SOS Chrétiens d’Orient; предположительно финансировал милицию режима Асада; в 2011 году был исключён из ультраправой партии за нацистские приветствия. Жикель также наблюдал за парламентскими выборами в Грузии в 2024 году.

Польские наблюдатели Патрик Игнащак и Беата Трочановска связаны с ультраправой организацией Ordo Iuris, которую, в свою очередь, основала бразильская структура TFP (Tradição, Família e Propriedade). Эта организация сотрудничает со структурами, финансируемыми фондом российского олигарха Константина Малофеева.

Лоран Озон — французский аналитик, который часто критикует западную политическую систему, либеральную демократию, глобализацию и военные альянсы Запада, особенно НАТО и геополитическое влияние США. Украинцев он называет «союзниками неоглобалистов», которые служат западным структурам и тем самым подрывают национальный суверенитет.

Иштван Холик представляет правящую партию Венгрии, выступает против введения санкций против России и часто критикует институты Европейского союза.

«Вышеуказанная оценка является явно оскорбительной, необоснованной и направлена на дискредитацию как избирательной администрации Грузии, так и международных наблюдателей, которые осуществляли наблюдение за выборами по официальному приглашению ЦИК, в полном соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии и международной практикой», — говорится в заявлении ЦИК.

Среди немногочисленных международных наблюдателей на выборах в органы местного самоуправления 4 октября не было ни одного представителя одной из самых авторитетных международных наблюдательных групп — Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).