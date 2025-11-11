Турецкий военный самолёт упал на границе Азербайджана и Грузии

Турецкий военный самолёт C130 («Геркулес») упал на границе Азербайджана и Грузии. Об этом первоначально сообщили грузинские СМИ, в том числе «Имеди».

Информацию о крушении подтвердило Министерство национальной обороны Турции.

«Наш военный грузовой самолёт C130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе. Поисково-спасательные работы начаты в координации с властями Азербайджана и Грузии», – говорится в сообщении.

О гибели военных в результате крушения самолёта стало известно из письма соболезнования, которое президент Азербайджана Ильхам Алиев направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Мы были глубоко огорчены трагической новостью о гибели военнослужащих в результате крушения турецкого военного транспортного самолёта ВВС, который вылетел из Гянджи и разбился на территории Грузии. В этот скорбный час я разделяю вашу боль и от себя лично, и от имени народа Азербайджана выражаю искренние соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также братскому народу Турции. Да упокоятся их души с миром», – говорится в письме.

В МВД Грузии рассказали, что самолет разбился в Сигнахском муниципалитете, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.

По факту происшествия ведётся расследование по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее гибель человека.

По информации «Грузаэронавиации», турецкий самолёт C‑130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не подав тревожного сигнала, после чего были начаты поисково-спасательные работы.

На место крушения военного самолета направляется глава МВД Грузии Гела Геладзе. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая:

«С глубоким сожалением узнал, что наш военный транспортный самолёт C 130, принадлежащий Министерству национальной обороны и следовавший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Поисково-спасательные работы продолжаются. Я поговорил по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия».