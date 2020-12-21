Туркменистан планирует закупить российскую вакцину от коронавируса, как только она будет произведена, передает туркменское бюро Радио Свобода. При этом в стране до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

"Мы надеемся, что наша вакцина, особенно наша вакцина Sputnik V, будет востребована туркменами", – подчеркнул посол России в Туркменистане Александр Блохин.

Как сообщил дипломат, Москва бесплатно предоставила Ашхабаду более 50 000 тест-систем. Кроме того, Туркменистан закупил у России медицинское оборудование на сумму около 8 миллионов долларов.

18 декабря во время видеоконференции глав государств СНГ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за его работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщило проправительственное издание "Туркменпортал", глава государства отметил, что 2020 год прошел под знаком борьбы с коронавирусом и стал серьезным испытанием для системы здравоохранения стран СНГ.

Гурбангулы Бердымухамедов также заявил, что в этих непростых условиях страны СНГ смогли быстро наладить направления сотрудничества в области медицины, санитарии, таможни и других услуг, продемонстрировав высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом новой угрозы.

Туркменистан отрицает наличие коронавируса на своей территории. Вспышку заболевания с симптомами коронавируса на территории страны, переполненные больницы, жесткие ограничения, расширение карантинных зон и рост смертности, в том числе среди медперсонала, власти страны не комментируют.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз заявил об отсутствии коронавируса на территории страны 13 ноября, назвав это "большим достижением".

Позже ВОЗ сообщила, что Туркменистан не отправляет пробы на COVID-19 на независимое исследование в референс-лаборатории ВОЗ. Договоренность сторон была достигнута в августе нынешнего года.