Участника проевропейских акций Сабу Схвитаридзе приговорили к 2 годам тюрьмы

В Грузии ещё одного участника проевропейских акций приговорили к тюремному сроку. Судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия признал Сабу Схвитаридзе виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и назначил ему два года лишения свободы.

«Самым сильным я становлюсь тогда, когда за моей спиной стоит мой народ. Вы даёте мне силу бороться, силу оставаться непреклонным, даже если бороться придётся из-за решётки… Я не собираюсь преклоняться перед режимом, прошу вас быть сильными… Решения в этом здании [суде] не принимаются», – заявил Саба Схвитаридзе в своём заключительном слове.

Изначально прокуратура обвиняла задержанного во время проевропейских акций активиста в нанесении «ущерба здоровью полицейского при исполнении служебных обязанностей», что предусматривало наказание от 7 до 11 лет лишения свободы. Однако на предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, обвинение было смягчено: ему вменили преступление, предусмотренное статьёй 120.

Рассмотрение дел демонстрантов, задержанных по уголовным статьям в конце 2024 года, подходит к завершению. Накануне обвинительные приговоры были вынесены девяти лицам, в том числе россиянину Антону Чечину, обвинённому в хранении наркотиков. Сегодня ожидаются решения по делу 11 фигурантов, обвиняемых в групповом насилии, а также по делу Ники Кация, которому также инкриминируется наркопреступление.