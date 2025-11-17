Украина и Франция подписали соглашение о поставках истребителей

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о военной помощи Украине, которое включает закупку Киевом истребителей «Рафаль».

Церемония состоялась на авиабазе Виллакубле под Парижем. Подробности документа не раскрываются, но известно, что он предусматривает поставки французских истребителей для ВСУ.

Зеленский заявил, что рассчитывает получить от Франции до 100 самолётов «Рафаль». Украинские СМИ также сообщают, что Киев надеется на передачу систем ПВО и нескольких моделей беспилотников.

16 ноября МИД Франции сообщал, что Париж совместно с партнёрами планирует укреплять поддержку Украины и оказывать давление на Россию для прекращения войны.