Украина: российские военные вывезли в РФ жителей приграничного села

Около 50 жителей украинского села Грабовское в Сумской области, расположенного у границы с Россией, вывезли на территорию России российские военные, пересекшие границу на этом участке. Об этом украинскому изданию «Суспiльне» рассказала Лариса Кремезна – староста села, расположенного в 200 метрах от границы с Белгородской областью.

В ВСУ подтвердили, что российские военные пересекли границу на этом участке, силы обороны Украины оставили несколько позиций. Стабилизационные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

Ранее издание Кордон.Медиа сообщило, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в Грабовское, где были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. По данным издания, их было около 50 человек, преимущественно пожилых, и российские военные вывезли их на территорию России для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. Детей среди них не было.

В воскресенье это подтвердил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права: «Это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения», – написал он в телеграме.

Лубинец добавил, что обратился к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию о депортированных украинцах и направил письмо в «Красный Крест», отмечает «Настоящее Время». Российские военные пока утверждения украинской стороны не комментировали.

Украинские власти продолжают эвакуировать мирных жителей из приграничных районов Сумской области.

«Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь. раг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг – эвакуация ради сохранения жизни», – заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Село Грабовское расположено к юго-востоку от города Сумы, до последних дней боевые действия на этом участке не велись. На карте аналитиков DeepState село и территория рядом с ним обозначены как «серая зона» без устойчивого контроля. Предыдущую попытку наступления в Сумской области российская армия предпринимала весной на другом участке – к северу от Сум, после того, как Россия вернула под свой контроль территорию Курской области. Тогда ВСУ удалось сдержать российское наступление.