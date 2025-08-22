Украина вернула на родину 65 граждан, застрявших на границе России и Грузии

Граждане Украины, которые застряли на грузинском пропускном пункте «Дариали» после депортации из России, вернулись на родину. Об этом сообщили главы МИД и МВД Украины.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского организовано возвращение на родину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин и 8 тяжело больных. Все они находились в грузинском пункте пропуска «Дариали» фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России. Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в том числе с привлечением международных организаций», – написал в соцсети министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, 21–22 августа «благодаря совместным усилиям» удалось вернуть очередную большую группу граждан из Грузии в Украину через территорию Молдовы. Ранее сообщалось, что Кишинев временно отказался пропускать депортированных Россией украинцев.

«Выражаем отдельную благодарность официальным представителям властей Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решении логистических вопросов», – заявил Сибига.

По информации МВД Грузии, украинские граждане были перевезены из пограничного пункта «Дариали» в Международный аэропорт Тбилиси, где их передали представителям украинских правоохранительных органов. Те, в свою очередь, обеспечили посадку граждан на борт и сопровождение во время чартерного рейса.

Согласно данным грузинского ведомства, 22 гражданина Украины все еще остаются на границе:

«Мы надеемся, что процесс в отношении оставшихся на границе лиц больше не будет затягиваться и они смогут своевременно, в ближайшем будущем вернуться на родину».

Гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия начала увеличивать число граждан Украины, которых депортировала к границе с Грузией. Украинская сторона публично обращалась с призывом к РФ отправлять этих граждан непосредственно на границу Украины, а не в Грузию.

«Это предложение остаётся в силе. Если Россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и всегда будет отдавать приоритет защите прав и законных интересов своих граждан», – говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Украины.

В «операции по возвращению граждан Украины, которых Россия принудительно вывезла к границе с Грузией», приняли участие структурные подразделения системы МВД Украины, рассказал глава ведомства Игорь Клименко.

«Государство-террорист в очередной раз нарушает нормы международного и гуманитарного права. Граждан Украины – часть из которых отбывала сроки наказания, а часть считалась пропавшими без вести – россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией. Без документов, средств к существованию, достаточного питания и медицинской помощи. Фактически их бросили на произвол судьбы», – отметил он.

«Мы выясним все детали содержания наших граждан в буферной зоне и грубой попытки России использовать граждан Украины для провокаций и издевательств. С каждым будет проведена отдельная работа, включающая юридические, медицинские и, безусловно, меры безопасности», – добавил он.

По информации МИД Украины, общее количество украинцев, которые были вывезены с границы России и Грузии за последние месяцы, составило 109 человек. Ведомство «продолжает работать над возвращением остальных граждан, выразивших желание быть репатриированными в Украину».