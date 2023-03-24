Украина заявила, что передала России всех тяжелораненных пленных

Украина передала России всех тяжелораненных пленных, заявил Координационный штаб по работе с военнопленнными. Москва пока не комментировала эту информацию.

По сообщению штаба, это был не обмен, а репатриация. Все раненые, чьё состояние позволяло транспортировку, были возвращены в Россию без встречных условий. Штаб уточнил, что передано было пять человек.

Согласно нормам международного права, тяжелораненные и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну для лечения.

«В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий», – заявили в координационном штабе.