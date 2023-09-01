Глава ГУР Украины: аэродром в Пскове был атакован с территории России

Атака на аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа была совершена с территории России. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов проекту The War Zone.

Детали Буданов уточнять отказался. По его словам, в результате ударов два самолёта были уничтожены и два – серьёзно повреждены. The War Zone подтвердил это, проанализировав спутниковые снимки. На фотографиях из космоса видны обугленные остатки двух военно-транспортных самолётов Ил-76 «Кандид» и два аналогичных, повреждённых в верхней части фюзеляжа.

Кроме того, проект получил от украинской разведки скриншот из видео, снятого инфракрасной камерой с беспилотника, который использовался при атаке. В кадре представлен непосредственный результат одного из ударов – попадание в то место, где у самолётов видны повреждения на спутниковых снимках.

«Видео, из которого получен кадр, выглядит так, будто беспилотник сбросил одну из бомб», отмечает The War Zone. Проект предполагает, что дроны управлялись человеком, находящимся недалеко от аэропорта.

На территории псковского аэродрома размещаются военные и гражданские самолёты. После ночной атаки там возник пожар. Местное МЧС подтвердило, что загорелись самолёты, но не уточнило их количество. Последствия удара могут стать крупнейшим уроном российской военной авиации, нанесённым в глубоком тылу.

Псков находится примерно в 800 километрах от территории Украины. При обсуждении удара по аэродрому в российских соцсетях высказывались предположения, что дроны могли лететь над Беларусью. Официально российские власти не высказывали версий о том, откуда они были запущены.