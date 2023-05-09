Украинские активисты не пустили посла РФ в Польше возложить венок

Украинские и проукраинские активисты не позволили российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву 9 мая возложить венок к памятнику солдат Красной армии в столице Польши.

Несколько сот человек ожидали посла на небольшом кладбище, где находится мемориал. Там же была устроена инсталляция, осуждающая российское вторжение в Украину и напоминающая о предполагаемых военных преступлениях, совершённых российскими военными в этой стране.

Люди с криками «Рашисты» окружили посла и сопровождавших его лиц и не дали им пройти к мемориалу. Произошли стычки. Сам Андреев сообщил РИА «Новости», что не пострадал. В конце концов он вынужден был уехать, но сообщил, что может попытаться вернуться позже и всё же возложить венок.

Утром 9 мая группа активистов устроила акцию протеста у здания российского посольства в Варшаве.

В прошлом году российского посла 9 мая облили красной краской - также в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В Польшу после начала войны приехали более миллиона граждан Украины, спасавшихся от боевых действий. Власти страны занимают жёсткую позицию по отношению к действиям Москвы. Как представители властей Польши, так и многие гражданские активисты заявляют, что российские представители используют День победы как повод для оправдания нынешней российской агрессии.