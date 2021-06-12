Достигнуто соглашение о форме сборной Украины на Евро-2020

УЕФА и Украинская ассоциация футбола достигли соглашения в вопросе о дизайне формы игроков украинской сборной на открывшемся накануне чемпионате Европы. На форме останутся карта страны, включающая в себя Крым, и лозунг «Слава Украине!», а второй лозунг - «Героям слава!» - будет прикрыт.

К этому лозунгу у УЕФА ранее возникли вопросы - его посчитали политическим, что противоречит правилам, и потребовали от украинской сборной его убрать.



Вечером в пятницу, 11 июня, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что на переговорах с УЕФА удалось достичь, по его словам, «победного компромисса».

Сборная будет выступать в ранее утвержденной форме, к которой добавят еще один элемент. Это утвержденная 11 июня Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава» разместят за этой эмблемой. Иными словами, этот лозунг останется на форме, но не будет виден, поскольку будет прикрыт новым элементом.

В УЕФА подтвердили, что лозунг закроют, и добавили, что это перед каждым матчем украинской команды будет проверять делегат УЕФА.

Ранее УФА официально утвердила лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» как футбольные лозунги страны. Павелко назвал их уникальным национальным футбольным кодом, который объединил всех украинцев.

В УЕФА ранее проанализировали форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. В УЕФА отметили, что карта Украины с изображением аннексированного Россией Крыма на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также, по мнению УЕФА, сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом о лозунге «Героям слава» было сказано, что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.