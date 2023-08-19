Украинские пилоты начали обучение на шведских самолетах Gripen

Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме.

«В небе у нас нет преимущества в небе. У нас нет современных самолетов. И реально, шведский Gripen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной. Мы также будем этим гордиться очень сильно. Мы над этим работаем. Важно, что мы сделали мощные шаги. Важно, что сейчас несколько недель будут совершаться ответные действия, которые, я очень верю, раскроют возможность для получения в будущем соответствующих самолетов», – передает слова Зеленского УНИАН.

Кроме того, по словам Зеленского, во время переговоров обсуждалось совместное производство шведских БМП CV-90 на территории Украины.

«Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 появилась как можно скорее», – заявил Зеленский.