Украинские военные атаковали порт и нефтебазу в Новороссийске

Украинские беспилотники в ночь на 14 ноября атаковали Новороссийск. Основной целью атаки, как утверждают украинские СМИ, стал перегрузочный комплекс «Шесхарис», который является ключевым объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании «Транснефть».

Публикующее кадры атаки, в том числе снятые местными жителями, издание Exilenova+ отмечает, что атака была «очень интенсивной».

Власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. По официальной информации, обломки сбитых беспилотников повредили в городе ряд объектов, в том числе четыре многоквартирных дома, известно об одном пострадавшем.

Также, как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обломки повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также одно из гражданских судов в порту, сообщает о трёх раненых моряках. Пожары, как утверждается, потушили.

Новороссийск является одним из крупнейших российских морских портов, через которые осуществляются поставки нефти за рубеж.

Также в ночь на 14 ноября украинские беспилотники, как сообщает в частности также Exilenova+, в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Возник пожар.

Губернатор региона Роман Бусаргин написал, что в результате падения беспилотников повреждены «объекты гражданской инфраструктуры».

Минобороны России заявило об уничтожении за ночь 216 беспилотников, в том числе 66 над Краснодарским краем, 59 над Чёрным морем и 45 - над Саратовской областью. Сколько беспилотников сбить не удалось, в сообщении не сказано. Украинские военные удары пока не комментировали.

Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября. Таковы последние данные городских властей. Ранее сообщалось о трёх погибших.

Сообщается, что были повреждены не менее 20 жилых домов и другие гражданские объекты. Возникли пожары. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Всего, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия использовала при ударе около 430 беспилотников и 18 ракет, в том числе «Кинжалы». Кроме Киева, под удар попали Киевская область, а также Харьковская и Одесская области. Всего погибли четыре человека. Зеленский отметил, что от обломков ракеты пострадало здание посольства Азербайджана в Киеве.