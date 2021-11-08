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Украинско-российская команда выиграла турнир по Counter-Strike
Украинская команда NAVI, в состав которой входят киберспортсмены из России и Украины, стала победителем PGL Major - главного мирового турнира по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). В финале, который прошёл в минувшее воскресенье, украинско-российский коллектив обыграл европейскую команду G2 Esports и выиграл один миллион долларов.
Турнир PGL Major проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Его призовой фонд составил два миллиона долларов. В соревновании приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения за весь турнир, а в финале обыграли своих соперников "всухую" со счётом 2-0. В состав команды входят украинцы Александр Костылев и Валерий Ваховский, а также россияне Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий.
Отмечается, что до этого составы NAVI по CS:GO 15 раз принимали участие в турнирах серии мейджор, трижды оказывались в финалах, но проигрывали.
Counter-Strike: Global Offensive - это многопользовательская компьютерная игра и одна из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире. В CS:GO игроки делятся на две команды: террористов и подразделения спецназначения. Победителем становится команда выигравшая наибольшее количество раундов на определённой карте.
- В октябре этого года российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на международном турнире The International по игре Dota 2. За первое место коллектив получил чуть более 18 миллионов долларов. В составе команды выступают три игрока из России и два из Украины.
Другие новости дня
СМИ опубликовали предложения участников неформального грузино-абхазского диалога
В Белграде прошла встреча участников грузино-абхазского неформального диалога. В рамках дискуссионной площадки «Limehouse» они подготовили пакет предложений по созданию условий для продвижения к устойчивому миру. Эти предложения обращены к местным и международным акторам и сосредоточены на сферах, в которых может быть достигнут прогресс с целью улучшения жизни, пострадавших от грузино-абхазского конфликта.
Издания Netgazeti и JAMnews публикуют текст документа, разработанного участниками неформального диалога:
О создании условий для продвижения к прочному миру в грузино-абхазском контексте и для устойчивого развития всего региона
За 28 лет, прошедших после окончания широкомасштабных боевых действий, заметного улучшения в грузино-абхазских взаимоотношениях не произошло, и люди все еще испытывают последствия неразрешенного конфликта. Новые вызовы, связанные с пандемией и серьезными изменениями в региональном контексте, показывают, что нельзя откладывать поиск новых подходов для продвижения к долгосрочному миру.
Фундаментальные политические противоречия между сторонами, в частности в отношении формулы урегулирования конфликта, по-прежнему сохраняются. При этом все же остаются сферы, в которых можно было бы достичь прогресса с целью улучшения качества жизни пострадавших от конфликта людей – с одной стороны, населения Абхазии, с другой, – перемещенных лиц. Прогресс важен также для устойчивого и мирного развития региона в целом, и в нем должны быть заинтересованы региональные и международные акторы.
Для того чтобы люди перестали быть заложниками тупиковой ситуации, связанной с неурегулированностью конфликта, важно было бы осуществить следующие шаги:
Создать возможности для обсуждения сторонами конкретных проблем и путей их решения
- содействовать формальным и неформальным встречам в духе общей заинтересованности в прагматичном решении проблем;
- поддерживать Женевские дискуссии, как важную площадку для обсуждения актуальных проблем, в том числе для выработки приемлемого для сторон механизма, исключающего использование силовых методов решения существующих противоречий;
- наряду с Женевскими дискуссиями поддерживать разные форматы диалога, включая двусторонний, региональный и международный, фокусируясь, в первую очередь, на нуждах пострадавших от конфликта людей;
- обеспечить международную поддержку процессу поиска приемлемого для обеих сторон формата двусторонних переговоров.
Развивать экономический потенциал региона
- содействовать разблокированию и развитию региональных южно-кавказских и черноморских транспортных коммуникаций и систем связи;
- поощрять международные инвестиции в развитие Южно-Кавказского региона, в том числе в производство, торговлю и другие отрасли экономики Абхазии;
- способствовать созданию инфраструктуры для развития устойчивой системы энергетики, в том числе возобновляемой.
Отказаться от враждебной риторики и действий, усугубляющих опасения, существующие в обоих обществах
- способствовать пониманию в обоих обществах интересов и опасений другой стороны, в частности тех, кто особенно пострадал в результате конфликта;
- осознавать существование различий в восприятии ситуации сторонами.
Продвигать политику, которая способствует защите прав людей, испытывающих негативное влияние неурегулированного конфликта
- принять меры в Грузии для пересмотра политики, препятствующей гуманитарным и экономическим контактам Абхазии с внешним миром и ограничивающей свободу передвижения, доступ к образованию и другие права;
- принять меры в Абхазии, способствующие обеспечению прав грузинского населения Абхазии.
Поощрять международных акторов к активной поддержке местных инициатив по мирному и устойчивому развитию
- обеспечить международную поддержку процессов модернизации в разных сферах по обе стороны конфликта;
- призвать местных и международных акторов способствовать деизоляции Абхазии;
- облегчить и расширить доступ международных акторов в Абхазию;
- разработать более последовательные и эффективные пути взаимодействия международных акторов с Абхазией на основе политически нейтрального подхода.
Перечисленные выше шаги вполне реалистичны. Они основаны на убежденности в том, что достижение позитивных изменений требует, в первую очередь, обращения к нуждам людей, пострадавших от конфликта. Прагматичные подходы, ориентированные на будущее, могут помочь преодолеть неравенство, улучшить жизнь людей и создать условия для укрепления доверия и установления долгосрочного мира.
Как пишут издания Netgazeti и JAMnews, данные предложения разрабатывались участниками неформального грузино-абхазского диалога на площадке «Лаймхаус» и были согласованы на встрече, проходившей в Белграде с 20 по 24 сентября 2021 года.
Предложения также опубликованы на грузинском, абхазском и английском языках.
Участник штурма Капитолия попросил политическое убежище в Беларуси
Гражданин США Эван Ньюман, который принимал участие в штурме Капитолия, попросил политического убежища в Беларуси. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".
По словам Ньюмана, на родине в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Американец нанял юриста, который посоветовал ему уехать в Европу. Сначала Ньюман прибыл в Италию, потом переехал в Швейцарию, а затем четыре месяца жил на Украине. Там его якобы начала преследовать Служба безопасности Украины (СБУ), и он вынужден был бежать в Беларусь. 15 октября при пересечении границы гражданина США задержали белорусские пограничники.
Эван Ньюман родом из Калифорнии, он занимается производством сумок, женат и имеет двоих детей. СМИ сообщают, что его подозревают в нападении, сопротивлении, создании препятствий сотрудникам полиции, а также воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, насильственном вторжении и незаконных действиях в здании Капитолия.
- 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса после того, как тогдашний президент США, проигравший выборы, выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
- По делу о штурме проходят почти 600 человек. В июле первый реальный срок получил житель Флориды. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.
- ФБР не нашло серьёзных доказательств того, что нападение на Капитолий стало результатом организованного заговора и скоординированной атаки с целью отменить результаты президентских выборов. Подавляющее большинство из 600 участников штурма, по данным спецслужбы, действовали самостоятельно.
- Соединённые Штаты ввели против официального Минска санкции в связи с нарушениями прав человека, в частности жестоким подавлением акций протеста в прошлом году. Вашингтон официально не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. В Минске нет посла США.
30 жителей Южной Осетии с COVID-19 умерли за время пандемии в грузинских клиниках
За время пандемии от коронавируса скончались 152 жителя Южной Осетии, заявил глава Минздрава самопровозглашенной республики Сослан Наниев в интервью агентству «Рес».
Он также привел статистику смертности по жителям Южной Осетии, отправленным в североосетинские и грузинские клиники. В частности, во Владикавказе, по его словам, скончались 17 пациентов, в Тбилиси – 30.
«За три месяца вспышки эпидемии в 2020 году в РММЦ Южной Осетии скончались 38 человек, из отправленных во Владикавказ – 11 человек, из отправленных в Тбилиси – 11 человек. За десять месяцев 2021 года в РММЦ скончалось 67 человек, из отправленных во Владикавказ – 6 человек, из отправленных в Тбилиси – 19 человек», – говорит Наниев.
Глава Минздрава заявил, что решение отправлять больных коронавирусом за пределы Южной Осетии в основном принимают из-за «настойчивого желания родственников».
Наниев также добавил, что на этой неделе в Южную Осетию поступит новая партия российских вакцин от коронавируса – полторы тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» и 500 доз препарата «Спутник V».
Саакашвили заявил, что планирует «голодать до смерти»
Михаил Саакашвили в очередном письменном обращении к жителям Грузии заявил, что планирует «голодать до смерти».
«Я вернулся, добровольно стал заложником, а сейчас планирую голодать до смерти, чтобы моим примером внести вклад в освобождение моей родины, сохранение её европейского пути, высвобождение от когтей российского олигарха (Бидзины Иванишвили – ред.)» – сказано в обращении Саакашвили.
Политик говорит, что смертную казнь в Грузии отменили в 1998 году по его инициативе – тогда он возглавлял Юридический комитет парламента страны.
«Я и подумать не мог, что спустя годы в Грузии восстановят смертную казнь. И, по иронии судьбы, восстановят для меня», – пишет Саакашвили.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
В Грузии вводится система «зеленых пропусков». Полный список объектов
Правительство Грузии опубликовало список объектов, для посетителей которых с 1 декабря устанавливается требование о наличии «зеленого паспорта». В него вошли:
- объекты питания: рестораны, кафе и бары;
- кинотеатры;
- театры;
- оперные театры;
- музеи;
- концертные залы;
- развлекательные центры;
- казино и объекты игрового бизнеса;
- спа-центры;
- фитнес-залы;
- гостиницы;
- канатные дороги горнолыжных курортов.
В детских развлекательных центрах «зеленый паспорт» будут требовать лишь от посетителей старше 18 лет.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня сообщил, что «зеленый» статус получат полностью вакцинированные граждане; переболевшие коронавирусом; сдавшие ПЦР-тест (за последние 72 часа), или быстрый тест на антиген (за последние 24 часа).
Требование относительно «зеленого паспорта» будет распространяться лишь на посетителей объектов (а не сотрудников) – на жителей Грузии и туристов старше 18 лет.
Сотни мигрантов пытаются перейти границу Беларуси с Польшей
Сотни людей, по всей видимости - мигранты из стран Ближнего Востока - в понедельник пешком пришли на границу Беларуси с Польшей, где в последние дни серьёзно обострилась и без того напряжённая обстановка.
Белорусские власти сообщили, что большая их часть покинула территорию страны. Власти Польши заявляют, что границу с Польшей они не пересекали. Они опубликовали видеозапись, на которой видно как большую группу мигрантов, так и польских военных, охраняющих рубеж.
По ряду сообщений, мигранты могут находиться на нейтральной полосе. Опубликовано также видео, на котором они проходят через отверствие в проволочном заграждении, как утверждается, с белорусской стороны границы.
Ранее в социальных сетях появилось видео с колонной мигрантов на шоссе, ведущем к погранпереходу. На нём видно, что мигрантов, многие из которых идут с вещами, сопровождали вооружённые люди в военной форме.
Опубликовано видео, на котором группа беженцев идёт через лес, по всей вероятности к границе.
В белорусском Госпогранкомитете подтвердили информацию о колонне мигрантов. В сообщении ведомства говорится, что это "шаг отчаяния", на который беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Как говорится в сообщении, "пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью". Сказано также, что белорусская сторона принимает меры для обеспечения "безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
Ситуация на белорусско-польской границе уже несколько месяцев остаётся очень напряжённой из-за большого наплыва мигрантов, которые стремятся попасть в Европейский Союз. Только за последние сутки польские пограничники зафиксировали 222 попытки нелегального перехода границы. Власти Польши, других граничащих с Беларусью стран ЕС и сам Евросоюз обвиняют официальный Минск в организации кризиса на границе - утверждается, что режим Александра Лукашенко в отместку за введённые против него санкции организует приезд мигрантов, главным образом из Ирака, в Беларусь, где им помогают добраться до польской границы, после чего сами белорусские пограничники содействуют в попытках её пересечь. Власти Беларуси, в свою очередь, обвиняют Польшу и другие страны ЕС в "бесчеловечном" обращении с беженцами.
Власти Польши в сентябре ввели чрезвычайное положение на границе с Беларусью, там размещены военнослужащие. 7 ноября, как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, на границе нашли тело польского военного. Причины смерти выясняются.
Система «зеленых пропусков» будет введена в Грузии с 1 декабря
В Грузии с 1 декабря будет введена система «зеленых пропусков» для посещения ряда объектов. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета.
По его словам, «зеленый» статус получат
- полностью вакцинированные граждане;
- переболевшие коронавирусом;
- сдавшие ПЦР-тест (за последние 72 часа), или экспресс-тест на антиген (за последние 24 часа).
«С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу «зеленого паспорта». Это – объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д.», – отметил Гарибашвили.
По его словам, полный список объектов будет опубликован дополнительно. Требование относительно «зеленого паспорта» будет распространяться на жителей Грузии и туристов старше 18 лет.
«Данное требование будет распространяться только на гостей объектов, а не на людей, которые там работают», – добавил Гарибашвили.
По словам главы Кабмина, первоначально было предусмотрено, что переболевшие коронавирусом могли воспользоваться «зеленым статусом» только в течение шести месяцев. Премьер рекомендовал снять это ограничение и координационный совет согласился с его предложением.
С сегодняшнего дня в Грузии также ввели выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса.
В Грузии вводят выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса
С сегодняшнего дня в Грузии вводят выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета.
По его словам, пенсионеры получат по 200 лари (63 доллара США) после первой прививки от COVID-19. Для получения выплаты необходимо вакцинироваться до 1 января 2022 года.
По словам главы Кабмина, с 1 декабря в Грузии также будет введена система «зеленых пропусков» для посещения ряда объектов.
Абхазские власти установили побратимские отношения с Манагуа
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове в рамках визита в Никарагуа подписал соглашение об установлении побратимских отношений между Сухуми и городом Манагуа – столицей Никарагуа.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, Кове встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой. Во встрече также приняли участие помощник президента Никарагуа Лауреано Ортега и мэр города Манагуа Рейна Руэда.
Абхазская делегация во главе с Дауром Кове прибыла с визитом в Никарагуа для участия в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей. В Никарагуа находится и югоосетинская делегация.
Выборы прошли 7 ноября. Еще до закрытия избирательных участков не было никаких сомнений в переизбрании действующего президента Даниэля Ортеги на четвертый срок подряд.
В последние месяцы власти Никарагуа поместили под стражу или домашний арест всех серьезных кандидатов. 39 критиков режима были задержаны, оппозиционные организации криминализованы или запрещены. Репрессиям подверглись и критически настроенные СМИ, пишет DW.
Президент США Джо Байден назвал президентские выборы в Никарагуа фарсом, обещав использовать все имеющиеся дипломатические и экономические средства, чтобы привлечь к ответственности президента Ортегу, его супругу и вице-президента Росарио Мурильо.
- Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.
В Грузию прибыли корабли ВМС США Mount Whitney и Porter. ФОТО
В Грузию прибыли флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter. В батумском порту сегодня прошла торжественная церемония встречи американских кораблей. В ней принял участие глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
«Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», – говорится в сообщении посольства США в Грузии в соцсети Facebook.
Ранее Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире.
В феврале текущего года в грузинский порт Батуми вошел эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» (USS Donald Cook - DDG-75).
Суд признал законным отказ по вопросу о передаче Уилана США
Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче в США осужденного в России на 16 лет колонии по обвинению в шпионаже Пола Уилана.
Адвокаты настаивали на участии Уилана в суде, однако заседание прошло без него.
Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокат Уилана Владимира Жеребенкова, посчитал решение Верховного суда Мордовии политическим и обжаловал его. "Суд просто умыл руки, ушёл в сторону ". Сейчас не понятно, кто будет в итоге принимать решение по ходатайству осуждённого в России американца, заявил адвокат.
Жеребёнков также сообщил "Интерфаксу", что, по его данным, какие-либо переговоры о возвращении осужденного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана между Россией и США в настоящее время не ведутся. Все переговоры, в том числе о возможном обмене, выдаче или помиловании Уилана приостановлены, сказал адвокат. Он уточнил, что это, по его мнению, связано с тем, что в США Уилана считают заложником. Без признания американской стороной российского приговора Уилан вряд ли будет выдан США, отметил Жеребёнков. Ранее адвокаты Уилана говорили, что их клиент не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина".
- Приговор американцу Полу Уилану, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением". Наказание Пол Уилан отбывает в мордовской исправительной колонии.
- Российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.
Митрополит Николоз: Михаил Саакашвили исповедался и причастился
Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили сегодня побывал в руставской тюрьме, где содержится экс-президент Грузии, и сообщил, что причастил Михаила Саакашвили.
Митрополит назвал этот день «историческим», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине. Это исторический день – о нем [Саакашвили] часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства, это действие. Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы.
Это человек, который девять лет был единоличным правителем Грузии, который через девять лет по своей воле вернулся в Грузию, сел в тюрьму и 40 дней держал пост, он постился «сухим постом». После этого он исповедался и причастился. Если кому-то это кажется невеликим делом, пусть сам попробует держать пост 40 дней, и увидит, каково это», – сказал митрополит.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Гарибашвили заявил о готовности конструктивно сотрудничать с оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию принять поражение на выборах в органы местного самоуправления и не ставить узкопартийные интересы выше государственных.
«Для нас главным должны быть интересы государства, народа, а не узкопартийные интересы. Поэтому, если оппозиция хочет провести реальные дебаты по этому делу, место для этого – парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство готовы конструктивно сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая страна. Наша победа – это общая победа», – сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Глава правительства также пожелал успехов мэру Цаленджиха, Георгию Харчилава – единственному оппозиционеру, ставшему мэром по итогам местных выборов.
«Я хочу сказать ему, что мы, все правительство, центральное правительство будем готовы к конструктивному сотрудничеству с ним. Конечно, я, как премьер-министр, сделаю для Цаленджиха и их людей столько же, сколько и для остальных муниципалитетов», – сказал он.
Отметим, что во время избирательной кампании Гарибашвили заявлял, что у мэров-оппозиционеров без поддержки правительства «не будет никаких перспектив».
«То, что я сказал, вызвало некоторое недопонимание во время избирательной кампании, но сегодня я хочу уточнить, что мы, вся власть, полностью готовы сотрудничать и с мэром–оппозиционером», – сказал на сегодняшнем заседании правительства Гарибашвили.
- Жители Грузии 31 октября (первый тур) и 2 октября (второй тур) выбирали мэров и депутатов сакребуло – представительских органов в 64 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляющихся городах. В 63 городах и муниципалитетах мэрами стали представители правящей партии «Грузинская мечта», в Цаленджихе – кандидат от «Единого национального движения» Георгий Харчилава.
Илон Маск продаст 10 процентов своих акций. Так решили пользователи
Глава компании Tesla Илон Маск, являющийся сейчас, по оценкам, самым богатым человеком в мире, должен будет продать около 10 процентов принадлежащих ему акций компании. За это выступили почти 58 процентов участников опроса в твиттере Маска, организованном самим миллиардером.
В субботу Маск написал в твиттере, что продаст 10 процентов имеющихся у него акций, если пользователи одобрят эту идею. В опросе приняло участие свыше 3,5 миллионов пользователей, - сообщает "Голос Америки".
"Я был готов согласиться с любым исходом", – заявил Маск по завершении голосования.
Проведение опроса он объяснил тем, что "в последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль является средством ухода от налогов", поэтому он задумался о продаже 10 процентов своих акций Tesla. Он подчеркнул, что не получает зарплат или премий, а располагает только акциями. С учетом опционов Маск владеет 23 процентами акций Tesla – самой дорогой автомобильной компании в мире, рыночная стоимость которой недавно превысила 1 триллион долларов. По расчетам Reuters, 10 процентов акций Маска стоили около 21 миллиарда долларов на момент закрытия торгов в пятницу.
- Демократы в Сенате предложили обложить налогом акции и другие торговые активы миллиардеров, чтобы профинансировать программу социальных расходов, предложенную президентом Джо Байденом, и закрыть "лазейку", позволяющую им откладывать уплату налогов на прирост капитала на неопределенный срок.
- Маск подверг критике это предложение, заявив: "В конце концов, у них заканчиваются чужие деньги, и тогда они приходят за тобой".
За сутки от коронавируса в Грузии скончались 74 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 509.
За сутки в стране выявили 2191 новый случай коронавируса. Накануне провели 21 477 тестов: PCR-тестов – 8273, экспресс–тестов на антиген – 13 204.
Выздоровели еще 4348 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 755 046, выздоровевших – 693 129.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,2%, за последние 14 дней составляет 9,64%, за неделю – 10,41%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1204 человека, всего в Грузии использовано 2 005 229 вакцин.
В Армении число отравившихся в сети пиццерий «Ташир пицца» достигло 171
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, зарегистрирован 171 случай пищевого отравления среди посетителей пиццерий «Ташир Пицца».
Согласно сообщению, 99 пациентов продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается от легкого до средней тяжести, 72 человека выписаны.
Сигналы о пищевых отравлениях в пиццериях «Ташир Пицца» на Северном проспекте и улице Ханджяна в Ереване начали поступать в пятницу утром. Работа пиццерий приостановлена, пишет «Радио Азатутюн».
В мессенджере Telegram появилась первая официальная реклама
7 ноября в мессенджере Telegram стали появляться первые официальные рекламные сообщения, запуск которых ранее анонсировал Павел Дуров, основатель мессенджера. Как информирует "Медуза", сообщения с пометкой "sponsored" размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом.
Администраторы сетуют, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах и не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.
Мессенджер Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября. В крупных каналах появилось сообщение, опубликованное в канале Дурова.
По словам основателя мессенджера Telegram, реклама появится только в больших телеграм-каналах, число подписчиков которых не менее одной тысячи. Рекламные материалы не будут показывать в чатах и группах. Ожидается, что у пользователей будет возможность отключать рекламные объявления в Telegram.
В Казахстане произошел взрыв в кафе в городе Актау, здание полностью разрушено
В Казахстане, в городе Актау, на восточном побережье Каспийского моря, вечером в субботу произошел взрыв в двухэтажном кафе, здание полностью разрушено. Сведений о пострадавших нет, но появилась информация о том, что в момент взрыва в кафе никого не было. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.
"В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался", - говорится в распространенном заявлении местных властей. На месте ЧП работают более 40 спасателей и специальна техника. "Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", - пояснили в пресс-службе.
«Срок ультиматума истек» - оппозиция собирает многотысячную акцию в Тбилиси
Председатель крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия анонсировал масштабную протестную акцию в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. На выполнение требования они отвели 24 часа.
«Срок ультиматума истек… Завтра, 8 ноября, в 20:00 мы должны начать победу свободы с площади Свободы. Все туда, где много раз писалась история Грузии… Грузинское общество никогда в истории не выходило побежденным и не будет побеждено в ближайшем будущем. Мы победим во имя правды», - сказал Мелия сегодня брифинге.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Все это время тюремные врачи поддерживали его жизненные параметры с помощью медикаментов и питательных смесей, однако накануне политик отказался и от них.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
- Регулярно у руставской тюрьмы и в других городах Грузии проходят митинги с требованием госпитализации Саакашвили в частную больницу. Более того, в поддержку экс-президента голодовку объявили несколько человек, в числе которых депутат парламента Грузии и известный журналист.
Лечащий врач Саакашвили: Через несколько часов его состояние станет критическим
Лечащий врач третьего президента Грузии Михаила Саакашвили призвал консилиум докторов, назначенный правительством, немедленно собраться. По словам Николоза Кипшидзе, через несколько часов состояние Саакашвили станет критическим, передает SOVA.
«Его состояние станет более критическим, может быть, через несколько часов, может, через час, это не займет и дня … Я не хочу сейчас рассказывать, что с ним произойдет, как он упадет … Он получал лекарство, поддерживавшее в нем жизнь, после вчерашнего он отказался от них», - сказал Николоз Кипшидзе.
- Экс-президент был задержан правоохранительными органами 1 октября в Тбилиси. Саакашвили голодает в знак протеста уже 38 дней.
- 6 октября Специальная пенитенциарная служба распространила кадры, на которых политик «употребляет пищу». На записи с камер наблюдения в медпункте видно, как третий президент есть что-то из небольшой баночки. По словам его сторонников, это специальные добавки, назначенные докторами и не нарушающие протокола голодовки.
В результате стычки в Салхино задержаны семь человек, поврежден полицейский автомобиль
В МВД Грузии подтвердили задержание семи человек в селе Салхино Мартвильского муниципалитета, где сегодня произошли стычки прихожан церкви и полиции.
По данным ведомства, шесть человек были задержаны в административном порядке – им вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Одного человека задержали на основании статьи 353 УК Грузии, которая подразумевает нападение на полицейского, передает агентство «Новости-Грузия».
Кроме того, следствие начато по факту повреждения полицейского автомобиля. Дело квалифицируется по статье 187 УК Грузии – повреждение или уничтожение вещи.
- Напряженная ситуация в Чкондидской епархии сохраняется уже два года. Все началось в 2019 году, когда от владыки Петре (Цаава) потребовали удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества».
- У Цаава в Мартвили немало сторонников, и они открыто выступают против нового митрополита Чкондидской епархии Стефане (Калаиджашвили). Тот, в свою очередь, называет противников «отступниками» и «неверными», строго наказывая их – вплоть до отлучения от церкви.
- Обострилась ситуация в пятницу, после того, как пятерых монахов, запрещенных в служении, выдворили из мужского монастыря Салхино при помощи полиции.
У здания парламента Грузии проходит акция в память о событиях 7 ноября 2007 года
У здания парламента Грузии в Тбилиси проходит акция в память о событиях 7 ноября 2007 года, когда спецназ с применением силы разогнал многотысячный митинг оппозиции в центре столицы. Из-за большого количества собравшихся проспект Руставели сегодня пришлось перекрыть, сообщает SOVA.
Организатором акции является известный грузинский музыкант Георгий Гачечиладзе, выступающий под псевдонимом Уцноби.
Собравшимся показали записи разгона акции 14-летней давности, на кадрах было видно, как сотрудники силовых структур используют в отношении протестующих водометы, резиновые пули и дубинки.
В связи с событиями 7 ноября 2007 года крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» часто подвергается жесткой критике. Тогда правительство, на тот момент президента Михаила Саакашвили, приняло решение с применением силы разогнать в Тбилиси несколько мирных акций протеста. В конце дня в здание телеканала «Имеди» ворвался спецназ.
Среди дел, по которым экс-президенту предъявлено обвинение – разгон митинга 7 ноября.
Корабль ВМФ США назван в честь первого политика - открытого гея
В Соединенных Штатах спущен на воду корабль Военно-морского флота, названный в честь Харви Милка - одного из первых в США политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности, и ставшего одним из символов борьбы за права ЛГБТ-сообщества.
Церемония спуска на воду эскадренного танкера-заправщика прошла в Сан-Диего, штат Калифорния. В ней приняли участие племянник Милка, а также министр военно-морского флота в администрации Джо Байдена Карлос дель Торо.
Харви Милк служил 4 года на флоте, в том числе во время войны в Корее. Он был вынужден покинуть службу из-за своей сексуальной ориентации. По словам Дель Торо, его участие в церемонии было важно, чтобы исправить ошибки прошлого и чтобы показать, что сейчас флот открыт для представителей ЛГБТ.
Харви Милк был первым открытым геем, избранным в США на политическую должность. В 1978 году он стал членом Наблюдательного совета Сан-Франциско. В том же году он был убит.
Решение о том, чтобы назвать новые вспомогательные суда ВМФ США именами борцов за гражданские права было принято в 2016 году. Кроме Милка, так будут увековечены, например, имена бывшего председателя Верховного суда Эрла Уоррена, убитого сенатора Роберта Кеннеди, суффражистки Люси Стоун.
В Грузии введут стимулирующие меры по вакцинации граждан старше 60 лет
Власти Грузии примут стимулирующие меры с целью расширения вакцинации против коронавируса среди граждан старше 60 лет. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, о задействовании соответствующих мер будет объявлено завтра, после заседания межведомственного координационного совета.
«Эти мероприятия должны максимально увеличить охват вакцинации в стране, поскольку без прививок эта пандемия не закончится, будут новые волны и, к сожалению, большие людские потери. Об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет речи не идет. Подготовлен целый пакет стимулирующих мероприятий, чтобы у людей в возрасте появилось желание привиться», - сказал Гамкрелидзе в комментарии Общественному вещателю.
Он пояснил, что данная возрастная группа является приоритетной в плане вакцинации, поскольку на нее приходятся до 60% летальных исходов от COVID-19, зафиксированных в стране с начала пандемии.
По состоянию на 7 ноября в Грузии провели 2 003 963 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 952 248 человек, что составляет 33,3% взрослого населения страны.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлены 752 855 заразившихся. Выздоровели 688 781 пациентов, 10 435 человек умерли.
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