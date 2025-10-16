В России уличную певицу Наоко арестовали на 13 суток

Суд в Петербурге в четверг назначил административный арест сроком на 13 суток 18-летней уличной певице Диане Логиновой, известной как Наоко.

Ей вменили организацию массового скопления людей в общественном месте — в связи с уличными выступлениями её группы Stoptime. Музыканты исполняли в том числе песни артистов, выступающих против войны в Украине.

В пресс-релизе суда отмечается, что 11 октября концерт Наоко у станции метро «Площадь Восстания» слушали около 70 человек. Из-за этого, как заявляют правоохранители, было затруднено движение пешеходов и перекрыт вход в метро.

В отношении певицы был составлен ещё один администратвный протокол — о так называемой дискредитации армии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Наоко накануне была задержана и провела ночь в полиции. В суд её доставили в наручниках.

Уличная группа Stoptime, вокалистской в которой выступает Логинова, исполняет в том числе песни артистов, объявленных властями России «иноагентами» и выступающих против войны — Монеточки, группы «Порнофильмы».

Видео исполнения песни рэпера NoizeMC «Кооператив «Лебединое озеро» стало популярным в сети — о нём писали и зарубежные СМИ. В мае российский суд запретил эту песню, посчитав, что в ней «используются унизительные и оскорбительные характеристики, которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». На исполнение жаловалась главный редактор агентства «Регнум», провоенный блогер Марина Ахмедова, и другие провоенные активисты.