Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. «Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям», заявила глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Пекине.

В эти же дни в Китае находится с трёхдневным государственным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, на второй день визита, французского президента торжественно принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отмечает «Евроньюс», переговоры лидеров Франции, ЕС и Китая в четверг проводились как один на один, так и в трёхстороннем формате.

На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, заявила фон дер Ляйен. Она выразила надежду, что «Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир». Она подчеркнула, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств - это важнейшие принципы, закреплённые в Уставе ООН.

«Российская агрессия против Украины нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, чтобы образумить Россию и привести всех за стол переговоров», — заявил французский лидер, обращаясь к своему китайскому коллеге во время официальной двусторонней встречи в Пекине. На это обращает внимание «Международное французское радио».

Западные СМИ обратили внимание на слова фон дер Ляйен о том, что на Китае лежит большая ответственность при использовании своего влияния на Россию. «Мы рассчитываем на помощь Китая», сказала глава Еврокомиссии. Она также заявила китайскому руководству о твёрдой приверженности ЕС мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель посетит Китай на следующей неделе. Как отмечает Reuters, этот визит продлится с 13 по 15 апреля, сообщил представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано.