Утверждено финансирование новой автомагистрали Батуми–Сарпи

Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 360 млн долларов на строительство в Грузии последнего участка автомагистрали Восток – Запад. Новый отрезок дороги соединит Батуми с погранпунктом Сарпи на границе с Турцией.

Речь идет об 11-километровой трассе, которая, по данным АБР, будет построена по стандартам трансъевропейских автомагистралей. Дорога пройдет в стороне от побережья, что, как отмечают в банке, позволит снизить климатические риски. Проект предусматривает укрепление склонов, защиту от камнепадов и эрозии, а также берегоукрепительные работы вдоль 500-метрового участка Черного моря.

Как сообщалось ранее, более половины трассы – 7,6 км – пройдет через тоннель. Кроме того, запланировано строительство нового моста через реку Чорохи.

В АБР считают, что новый участок повысит транзитный потенциал Грузии, укрепит торговые связи с Турцией и создаст дополнительные экономические возможности.

С 2007 года банк вложил в дорожные проекты в Грузии свыше 1,1 млрд долларов, включая участки центральной автомагистрали, объездные дороги Кобулети и Батуми, а также строительство трассы Квешети – Коби. В целом АБР предоставил стране кредитов и грантов на сумму около 5 млрд долларов.