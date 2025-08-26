В Абхазии и Южной Осетии отмечают день признания Россией их независимости

Самопровозглашённые республики Абхазия и Южная Осетия отмечают день признания Россией их независимости.

17 лет назад, 26 августа 2008 года, после завершения Августовской войны президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, учитывая, в частности, «свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов», Устав ООН и «другие основополагающие международные документы».

Ныне занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил абхазского лидера Бадру Гунба, отметив, что «исторический выбор России в пользу поддержки суверенитета и содействия обеспечению безопасности братской страны заложил прочный фундамент мира и стабильности в регионе».

В Цхинвали сегодня запланированы различные мероприятия, в том числе культурные: выставки, ярмарка искусства, торжественное собрание представителей общественности и концерт ансамбля песни и танца «Симд».

В Сухуми отмечают «День международного признания независимости Республики Абхазия». Запланированы церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в войне 1992–1993 годов, к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента Сергея Багапша. Сегодня же состоится открытие Музея Государственного русского драматического театра имени Фазиля Искандера, а вечером на площади перед Абхазским драмтеатром пройдёт праздничный концерт.