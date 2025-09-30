В Абхазии отмечают «День Победы и Независимости»

В самопровозглашённой республике Абхазия 30 сентября отмечают «День Победы и Независимости».
Среди запланированных мероприятий – церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим, торжественное прохождение парадных расчётов и колонны «Бессмертного полка», возложение цветов к мемориалам первого президента Владислава Ардзинба и второго президента Сергея Багапша.
Вечером на сухумской набережной Махаджиров пройдёт праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады, после чего состоится салют.
Для участия в торжествах в Сухуми прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Это его шестой визит в Абхазию в этом году.
Вместе с абхазским лидером Бадрой Гунба Кириенко осмотрел площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж». Они посетили сухумскую железнодорожную станцию «Кяласур» («Келасури»), где ведётся подготовка к запуску этого спортивного проекта.
Поздно вечером 29 сентября они также посетили сухумскую набережную: «осмотрели территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку, а также обсудили дальнейшие планы по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны».
- Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников Кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек – было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году после открытого вооруженного конфликта с Грузией правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной. Независимость Абхазии и Южной Осетии признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
