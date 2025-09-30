В Абхазии отмечают «День Победы и Независимости»

В самопровозглашённой республике Абхазия 30 сентября отмечают «День Победы и Независимости».

Среди запланированных мероприятий – церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим, торжественное прохождение парадных расчётов и колонны «Бессмертного полка», возложение цветов к мемориалам первого президента Владислава Ардзинба и второго президента Сергея Багапша.

Вечером на сухумской набережной Махаджиров пройдёт праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады, после чего состоится салют.

Для участия в торжествах в Сухуми прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Это его шестой визит в Абхазию в этом году.

Вместе с абхазским лидером Бадрой Гунба Кириенко осмотрел площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж». Они посетили сухумскую железнодорожную станцию «Кяласур» («Келасури»), где ведётся подготовка к запуску этого спортивного проекта.

Поздно вечером 29 сентября они также посетили сухумскую набережную: «осмотрели территорию, оценили новую архитектурную и вечернюю подсветку, а также обсудили дальнейшие планы по комплексному благоустройству ключевой прогулочной зоны».