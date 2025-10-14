В Абхазии проводят крупные военные учения

В самопровозглашённой республике Абхазия проходят крупные оперативно-тактические учения. Их ход проконтролировал абхазский лидер Бадра Гунба. Он, в частности, совершил облёт мест сбора резервистов вместе с министром обороны Владимиром Ануа, начальником Генштаба Владимиром Савченко и секретарём Совбеза Раулем Лолуа.

В Ткварчели Гунба «подчеркнул важность постоянной боевой готовности и успешного освоения комплексных задач», сообщили в пресс-службе политика.

«Спустя 32 года после окончания войны всё ещё сохраняется опасность агрессии противника, его реваншистские планы никуда не исчезли, только приобрели иной, гибридный характер. Сейчас происходит установление «нового мирового порядка», трансформация системы международной безопасности, которая сопровождается появлением множества региональных конфликтов и возрастанием значения военной силы в их разрешении. В этих условиях как никогда важно сохранять, поддерживать и наращивать боеспособность Вооружённых сил», – сказал он, обращаясь к участникам учений.

Накануне, 13 октября, Гунба провёл внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением учений.

«Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надёжная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов государства», – заявил он.

В конце прошлой недели в Абхазии отметили 33-ю годовщину образования Министерства обороны и Генерального штаба. Глава оборонного ведомства на собрании, посвящённом этой дате, заявил о проведении «мероприятий по созданию группировок войск, способных самостоятельно решать задачи и обеспечивать военную безопасность государства».

«Мы создаём профессиональную армию, соответствующую самым высоким международным стандартам», – отметил Владимир Ануа.

Ранее многие эксперты, ветераны и оппозиционеры критиковали возможности абхазской армии и призывали власти усилить их, в том числе за счёт увеличения финансирования. В частности, речь шла о том, что у Абхазии нет полноценной системы противовоздушной обороны.