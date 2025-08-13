В Абхазии спустя пять месяцев установили личность стрелявшего в россиянина

По факту ранения российского туриста Константина Белозерова в городе Гагра МВД самопровозглашённой республики Абхазия сообщило о возбуждении уголовного дела 28 марта текущего года – спустя 15 дней после инцидента. На установление личности стрелявшего ведомству понадобилось ещё несколько месяцев.

Сегодня, 13 августа, в МВД заявили: «В ходе следственных мероприятий потерпевший Белозеров 5 августа дал показания, в которых впервые назвал лицо, причастное к его ранению, а также сообщил о взаимоотношениях, сложившихся между ними за время оказания ему медицинской помощи».

«12 августа 2025 года в МВД явился житель Гагры Нурий Хагуш, который рассказал следствию об обстоятельствах инцидента с Константином Белозеровым и применении им огнестрельного оружия, в результате чего пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью. 13 августа 2025 года Сухумский городской суд изберёт в отношении Нурия Хагуш меру пресечения. Предварительное расследование продолжается», – говорится в заявлении ведомства.

По данным СМИ, россиянин, гулявший по городу с обнажённым торсом, сначала получил замечание, а затем – пулю в ногу. Инцидент совпал с отменой Москвой рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.

Пострадавший был доставлен в больницу с серьёзными травмами, включая перелом и повреждение артерии.

Примечательно, что в первые дни после происшествия местные власти пытались скрыть факт нападения. В заявлении Гагрской администрации утверждалось, что сообщения о нападении на гражданина России не соответствуют действительности. Однако информация о ранении туриста вскоре появилась в российских СМИ.