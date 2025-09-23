В Абхазии хотят установить прямое сообщение с портами Сирии

В Сухуми рассматривают возможность организации прямого морского сообщения с сирийскими портами. Как сообщил министр экономики самопровозглашённой республики Абхазия Теймураз Миквабия, стороны прорабатывают вопросы транспортно-логистических связей.

«У нас уже подписан ряд соглашений [с Сирийской Арабской Республикой] на уровне правительств и на уровне ведомств, с коллегами прорабатываем вопросы также транспортно-логистических связей. В будущем, безусловно, будем поднимать вопрос авиасообщения, потому что в Дамаске функционирует аэропорт. Производственная база сирийская – это их сельское хозяйство, наличие мяса, наличие различных сельхозкультур, да и в принципе потребность в приобретении товаров. Мне кажется, возможность прямого морского сообщения между нашими и сирийскими портами могла бы сыграть на руку и нам, и сирийской стороне», – сказал он.

Миквабия напомнил, что абхазская делегация принимала участие в 62-й Международной дамасской ярмарке, в ходе которой были проведены рабочие встречи с представителями абхазского правительства.

Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Дамаском. В столице Сирии в 2020 году было открыто абхазское посольство.

Грузия обращалась к Турции с просьбой выступить посредником в переговорах с новым правительством Сирии, чтобы добиться отзыва признания Абхазии и Южной Осетии. С аналогичным призывом к сирийским властям выступали представители грузинской оппозиции, а также член Конгресса США Джо Уилсон. В Дамаске эти обращения не комментировали.

Грузия и её международные партнёры считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.