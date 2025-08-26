Абхазская делегация вновь посещает Дамаск

Делегация самопровозглашённой республики Абхазия прибыла в Сирию для участия в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая откроется 27 августа и пройдёт впервые за последние шесть лет.

По информации абхазского МИДа, делегацию возглавляет глава ведомства Олег Барциц. В её состав вошли министр экономики Теймураз Миквабия, министр культуры Даур Кове, и.о. заместителя министра иностранных дел Ираклий Тужба, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета Максим Гвинджия, главный специалист Государственного инвестиционного агентства Саид Сангулия и начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия.

Абхазская сторона утверждает, что делегация участвует в Дамасской ярмарке по приглашению правительства Сирии и президента Ахмеда аль-Шараа.

В июне Барциц уже посещал Дамаск. Он провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани и «поблагодарил сирийского коллегу за достаточно чёткую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах дальнейшего развития и укрепления межгосударственного сотрудничества» с Абхазией.

Ранее Грузия обратилась к турецкой стороне с просьбой выступить посредником в переговорах с новым правительством Сирии с целью добиться отзыва признания Абхазии и Южной Осетии. С аналогичным призывом к сирийским властям обращались представители грузинской оппозиции, а также член Конгресса США Джо Уилсон. О позиции официального Дамаска не сообщалось.