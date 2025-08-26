Абхазская делегация вновь посещает Дамаск

Делегация самопровозглашённой республики Абхазия прибыла в Сирию для участия в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая откроется 27 августа и пройдёт впервые за последние шесть лет.
По информации абхазского МИДа, делегацию возглавляет глава ведомства Олег Барциц. В её состав вошли министр экономики Теймураз Миквабия, министр культуры Даур Кове, и.о. заместителя министра иностранных дел Ираклий Тужба, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета Максим Гвинджия, главный специалист Государственного инвестиционного агентства Саид Сангулия и начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия.
Абхазская сторона утверждает, что делегация участвует в Дамасской ярмарке по приглашению правительства Сирии и президента Ахмеда аль-Шараа.
В июне Барциц уже посещал Дамаск. Он провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани и «поблагодарил сирийского коллегу за достаточно чёткую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах дальнейшего развития и укрепления межгосударственного сотрудничества» с Абхазией.
Ранее Грузия обратилась к турецкой стороне с просьбой выступить посредником в переговорах с новым правительством Сирии с целью добиться отзыва признания Абхазии и Южной Осетии. С аналогичным призывом к сирийским властям обращались представители грузинской оппозиции, а также член Конгресса США Джо Уилсон. О позиции официального Дамаска не сообщалось.
- Грузия и международные партнёры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Дамаском. В столице Сирии в 2020 году было открыто абхазское посольство.
- Ахмед аль-Шараа пришёл к власти после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. С тех пор сирийские власти восстановили партнёрские отношения с Западом. Аль-Шараа, в частности, провёл встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
