В Сухуми критикуют слова замглавы МИД Грузии о ядерной безопасности

С 15 по 19 сентября 2025 года в Вене проходит 69-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По информации МИД Грузии, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия выступил от имени страны с заявлением, в котором отметил, что Грузия твёрдо поддерживает мандат и деятельность Агентства, направленные на содействие безопасному, защищённому и мирному использованию ядерных технологий.

В частности, он заявил, что ситуация «в оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальском регионе представляет серьёзный вызов для ядерной безопасности, особенно в условиях отсутствия международного доступа и мониторинга».

С критикой этих слов выступил заместитель министра иностранных дел самопровозглашённой республики Абхазия Одиссей Бигвава.

«Выдуманные и не соответствующие действительности заявления Дарсалии о «серьёзных вызовах ядерной безопасности» в Абхазии бездоказательны и являются частью информационной кампании, направленной на дискредитацию Абхазии и России. Также хочу отметить, что Абхазия стремится к безопасности и крайне заинтересована в стабильности региона Южного Кавказа, и готова к международному сотрудничеству, но только после признания её суверенитета», – отметил он.

Бигвава также раскритиковал использование терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы» применительно к Абхазии. По его словам, «Абхазия всегда готова к конструктивному диалогу с Грузией, но только на основе взаимного признания и равноправия».