В Абхазии заявили о стабилизации ситуации с бензином

Ситуация с автомобильным топливом в Абхазии стабилизировалась, сообщили в министерстве энергетики самопровозглашённой республики.

По данным ведомства, в Абхазию прибыла первая партия нефтепродуктов, закупленная местными компаниями.

«Первые объёмы топлива, прошедшие таможенные процедуры, поступили на нефтебазы и уже распределены между участниками топливного рынка», – говорится в официальном сообщении.

В ближайшее время ожидается прибытие следующих партий, передаёт «Интерфакс».

Дефицит топлива в Абхазии связан с ситуацией в России, где вновь обострился топливный кризис. Эксперты предупреждают, что в 2025 году он может оказаться более затяжным и сложным, чем в предыдущие годы. Среди причин называются перебои в логистике, перегруженность железнодорожных маршрутов, а главное – массированные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, что серьёзно осложнило работу отрасли.