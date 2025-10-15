Суд Сабаильского района Баку 14 октября избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца в отношении бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

По данным следствия, 87-летний Мехтиев обвиняется по статьям 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Какие конкретные действия предпринял Мехтиев — одна из ключевых фигур политической истории Азербайджана последних десятилетий — для захвата власти или в чём проявлялась с его стороны госизмена, СМИ не уточняют.

В провластных азербайджанских изданиях Мехтиева уже назвали «предателем» и «агентом России». Несмотря на серьёзность обвинений, суд отправил экс-чиновника под домашний арест.

Он будет исключён из правящей партии «Ени Азербайджан», заявил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде:

«Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии «Ени Азербайджан», ни членом Совета ветеранов. Человек, признанный виновным, не может оставаться в рядах партии».

В феврале азербайджанские СМИ писали о разоблачении «российской агентурной сети», члены которой «собирались в загородном доме в одном из населённых пунктов под Баку и устраивали там застолья». Утверждалось, что сеть возглавил Рамиз Мехтиев, а в неё вошли бывшие министры Абульфаз Гараев, Азад Рагимов, Эльмар Мамедъяров и Эльдар Махмудов.