Суд Сабаильского района Баку 14 октября избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца в отношении бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.
По данным следствия, 87-летний Мехтиев обвиняется по статьям 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.
Какие конкретные действия предпринял Мехтиев — одна из ключевых фигур политической истории Азербайджана последних десятилетий — для захвата власти или в чём проявлялась с его стороны госизмена, СМИ не уточняют.
В провластных азербайджанских изданиях Мехтиева уже назвали «предателем» и «агентом России». Несмотря на серьёзность обвинений, суд отправил экс-чиновника под домашний арест.
Он будет исключён из правящей партии «Ени Азербайджан», заявил председатель Совета ветеранов партии Ариф Рагимзаде:
«Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом партии «Ени Азербайджан», ни членом Совета ветеранов. Человек, признанный виновным, не может оставаться в рядах партии».
В феврале азербайджанские СМИ писали о разоблачении «российской агентурной сети», члены которой «собирались в загородном доме в одном из населённых пунктов под Баку и устраивали там застолья». Утверждалось, что сеть возглавил Рамиз Мехтиев, а в неё вошли бывшие министры Абульфаз Гараев, Азад Рагимов, Эльмар Мамедъяров и Эльдар Махмудов.
- Рамиз Мехтиев родился 17 апреля 1938 года в Баку. Свою политическую деятельность он начал в студенческих молодёжных организациях. В 1978 году был избран первым секретарём райкома партии имени 26 бакинских комиссаров. Был также известен активной деятельностью по пропаганде атеизма в Азербайджане.
- В 1983 году Мехтиев был избран секретарём ЦК КП Азербайджана, однако в 1988 году освобождён от должности и направлен в Академию наук. В 1980–1990-е годы дважды избирался депутатом Верховного Совета. В 1994–1995 годах работал начальником отдела в Аппарате президента.
- С 1995 по 2019 год Мехтиев занимал должность руководителя Администрации президента и считался одной из ключевых фигур, определявших политический курс страны. После ухода с этой должности в 2019 году он был избран президентом Национальной академии наук Азербайджана, но в 2022 году подал в отставку.
