В Азербайджане освобождён из-под ареста директор агентства «Спутник»

В Баку освобождён из-под ареста исполнительный директор агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Его задержали в конце июня на фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Азербайджаном.

«Спутник» — российское государственное информационное агентство. Картавых и другие сотрудники издания были задержаны в конце июня. Агентство утверждало, что Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова азербайджанские силовики назвали сотрудниками ФСБ.

МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретённого преступным путём. Сотрудников с азербайджанским гражданством позднее отпустили под подписку о невыезде.

Как пишет «Коммерсантъ», решение об освобождении Картавых было принято накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. На переговорах Путин признал, что Россия сбила азербайджанский пассажирский самолёт и пообещал выплатить компенсации.

Азербайджанский президент заявил на встрече, что отношения между Москвой и Баку в 2025 году «развивались успешно по всем направлениям».

По данным «Коммерсанта», Москва освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Его имя не называется.