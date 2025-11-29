В Баку задержаны лидер и члены оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана»

В Баку задержан лидер оппозиционной Партии «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) Али Керимли. Как утверждают представители партии, 29 ноября в его столичной квартире прошёл обыск, который, по их словам, провели сотрудники Государственной службы безопасности, передаёт азербайджанская служба Радио Свобода.

По данным ПНФА, обыск был проведён и в доме члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Его сын Туран Ибрагим сообщил в Facebook, что сначала не мог связаться с отцом, а затем узнал о его задержании: «13 человек провели обыск в доме и увезли Мамеда Ибрагима. У него забрали телефон и компьютер».

Также, по информации партии, задержаны её представители Фаиг Амирли и Фариз Ализаде, помощник Керимли Руслан Амирли, а также бывший глава исполнительной власти Гедабейского района Салех Рустамов.

Происходящее освещают и провластные медиа. Они утверждают, что обыск в квартире Керимли связан с уголовным делом, фигурантом которого является бывший руководитель Администрации президента и Национальной академии наук Рамиз Мехтиев. Ему вменяются статьи 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём). Сабаильский районный суд Баку 14 октября избрал Мехтиеву меру пресечения – четырёхмесячный домашний арест. Представители ПНФА ранее подчёркивали, что не имеют с ним никаких связей.

В партии также заявляют, что во время обыска сотрудники положили в ящик рабочего стола Керимли письмо, ранее опубликованное в медиа от имени Мехтиева, а затем «обнаружили» его.

«Положить в ящик стола копию письма, ранее опубликованного в медиа, как секретный документ, а затем «найти» его во время обыска – это показатель того, насколько дело сфабриковано и необоснованно», – говорится в заявлении ПНФА.

Провластные СМИ опубликовали копию письма, которое якобы принадлежит Мехтиевy и в котором, по их утверждениям, говорится о планах государственного переворота и обращении к Кремлю. Однако существование этого письма не подтверждено ни самим Мехтиевым, ни какими-либо официальными структурами.

В вечернем заявлении 29 ноября ПНФА назвала задержание своего лидера «политически мотивированным».

«В последние годы власти фактически установили против него блокаду. Несмотря на это, Али Керимли остаётся одной из ключевых демократических фигур в стране: его интервью ведущим международным медиа и приглашения на глобальные политические форумы тревожили режим Илхама Алиева», – отмечает партия.

«В условиях, когда политическая деятельность в стране фактически запрещена, а гражданские свободы серьёзно ограничены, эта операция является очередным шагом в направлении дальнейшего усиления политических репрессий», – говорится в заявлении.

По оценкам ряда правозащитников, в Азербайджане в настоящее время содержатся более 390 политзаключённых. Около 15 членов ПНФА отбывают длительные сроки заключения, а многие активисты регулярно подвергаются административным задержаниям. Азербайджанские власти отвергают утверждения о наличии в стране политических заключённых, настаивая на том, что все фигуранты соответствующих списков осуждены за реальные преступления.