В Беларуси отменили масочный режим после критики от Лукашенко

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который был введён в стране 9 октября.

Ранее меру раскритиковал Александр Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных средств, дистанцирования и вакцинации.

Белорусская служба Радио Свобода пишет о том, что Лукашенко на совещании во вторник приказал Минздраву вернуть плановые обследования и операции. Одновременно Белорусская служба отмечает, что 21 октября в Беларуси было зарегистрировано рекордное количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В пятницу также стало известно, что в белорусской столице решением городского исполкома отменено решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров.

"Интерфакс" передаёт, что за последнюю неделю суточный прирост заразившихся коронавирусом в Беларуси сохраняется на высоком уровне – порядка двух тысяч случаев.

Врачи рассказывают, что отделения переполнены задыхающимися пациентами с коронавирусом. Многие белорусы жалуются на то, что в стране сложно сделать тест на COVID-19, а к заболевшим пациентам не приходят на дом врачи, сообщает телеканал "Настоящее время" (внесён Минюстом РФ в список СМИ – иноагентов).