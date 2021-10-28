В Беларуси заблокирован доступ к сайту телеканала «Настоящее время»

На территории Беларуси решением министерства информации страны заблокирован доступ к сайту телеканала «Настоящее Время» (наряду со многими другими русскоязычными проектами медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода признан в России СМИ-иноагентом).

Днем 28 октября читатели, которые пользуются интернетом от провайдера ByFly, сообщили, что сайт не открывается, а позже при открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации.

«Настоящее Время» направило запрос провайдеру ByFly с просьбой подтвердить информацию и пояснить причины блокировки, говорится в публикации телеканала. В сообщении отмечается, что жители Беларуси по-прежнему могут читать и смотреть материалы «Настоящего Времени» через VPN, а также в соцсетях, в том числе в Телеграме.

Также в четверг сообщается, что в Беларуси оказались недоступны сайты немецкой медиакомпании Deutsche Welle и газеты «Новы час». Ранее типографии отказались печатать газету, а «Белсоюзпечать» – распространять.

«Немецкая волна» пишет, что ее сайт перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него через большинство провайдеров. На странице появлялась стандартная заглушка Мининформа об ограничении доступа к сайту.

Читатели «Еврорадио» рассказали о проблемах с доступом к интернет-странице российского телеканала «Дождь» (внесен решением Минюста РФ в список СМИ-иноагентов).