В Белгородской области обстрелян пункт размещения мирных жителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил непризнанной Нагорно-Карабахской республике «подчиниться законам Азербайджана», а карабахскому лидеру Араику Арутюняну – «сдаться».

«Якобы там функционирует парламент, якобы там есть президент, министр, все это смешно. Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому парламент должен быть распущен, элемент, называющий себя президентом, – должен сдаться, все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае им могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии», – сказал Алиев на встрече с жителями, вернувшимся в город Лачин.

Президент Азербайджана говорит, что в Баку дважды пригласили представителей армянского населения Карабаха, а «третьего приглашения не будет».

«Мы направили туда делегацию. Мой представитель провел там с ними первую встречу, после чего мы пригласили их в Баку – приезжайте, поговорим. Они отказались. После этого мы во второй раз пригласили их в Баку. То есть представители проживающего в Карабахе армянского меньшинства. Они отказались и от этого. Третьего приглашения не будет. Либо они сами смиренно приедут, либо события будут развиваться в ином русле. Поэтому они могут подпасть под амнистию только в том случае, если сами добровольно оставят все фиктивные должности и обратятся за получением гражданства Азербайджана», – добавил он.

Алиев также говорит, что делимитация границ должна происходить на условиях Азербайджана, «то есть на справедливых условиях», а мирный договор «должен быть основан на международных условиях». По его словам, «должна быть открыта дорога» в Нахичеванскую автономию.

Комментируя слова Алиева, пресс-секретарь карабахского лидера Лусине Аванесян заявила, что его требования – «незаконные» и направлены на срыв усилий, направленных на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что слова Алиева можно воспринять как «отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе».