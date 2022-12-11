В Берлине прошла антивоенная конференция с российскими активистами

В Берлине 9-10 декабря состоялась конференция «Российское гражданское общество внутри страны и вне ее против войны, за права человека». Мероприятие было организовано проектом «Европейский правозащитный диалог» при поддержке министерства иностранных дел Германии. Партнерами по организации конференции выступили также проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» и польская ассоциация «O Wolną Rosję» («За свободную Россию»).

В конференции приняли участие около 200 человек. Среди выступавших в подиумных дискуссиях были эксперты фонда «Русь сидящая», проекта «ОВД-Инфо», Сахаровского центра, Пражского антивоенного комитета, проекта «Ковчег», движения «Весна», немецкого НПО «Austausch», а также исследователи Варшавского университета, Ратгерского университета, университетов Карлштадта и Бонна. После выступлений экспертов в дискуссии участвовали как присутствующие в зале гости, так и зрители из России и других стран.

Конференция прошла под знаком начатой 24 февраля полномасштабной войны России в Украине. Эксперты и слушатели обсуждали вопросы российской диаспоры, к которой за месяцы войны, по различным данным, присоединилось до одного миллиона человек, а также возможности организации и объединения гражданских активистов в условиях вынужденной миграции. Руководитель «Европейского правозащитного диалога» Игорь Эйдман подчеркнул в своем выступлении необходимость создавать «горизонтальную платформу» всех гражданских инициатив и движений.

Подиумные дискуссии затрагивали темы прав человека в России и Беларуси, а также на оккупированных территориях Украины, помощи беженцам, ситуации в России в новой реальности, поддержки россиян, бегущих от мобилизации, задач гражданского общества в России и вне ее, статуса россиян в Европе, а также феномена «отмены» русской культуры.

Координатор правозащитных программ «Freies Russland Berlin» Алексей Козлов отметил, что «большая часть российского гражданского общества находится уже вне России». В свою очередь, политолог и директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис критично отозвался о стремлении россиян покинуть Россию, сделав упор на необходимости работать внутри страны «без пиара и паблисити».

Сергей Давидис из «Мемориала» подчеркнул, что «надо воздействовать на общество конкретных людей, живущих в России», у которых недостает антивоенного настроя. По словам Дарьи Беловой из инициативы «InTransit», необходимо обмениваться информацией и данными об инструментах привлечения граждан к работе НКО. Активист движения «Весна» Тимофей Мартыненко отметил «огромную поляризацию, возникшую между гражданскими активистами и народом».

В ходе дискуссий задавались многие острые вопросы, на которые не было готовых ответов. Самым главным из них был: как объединить российское общество вокруг антивоенной идеи. В целом конференция наглядно показала, насколько насущны, разнообразны и трудноразрешимы проблемы гражданского общества в России и за ее пределами.