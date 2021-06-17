В Берлине сотни сквоттеров забросали полицейских камнями

Их первая встреча в статусе президентов

В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времён окончания холодной войны.

Встреча прошла на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Переговоры начались примерно в 14:25 по московскому времени и завершились около 18:00, то есть продолжались меньше четырёх часов, что меньше, чем ожидалось.

По итогам встречи от имени президентов США и России опубликовано заявление о стратегической стабильности. "Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности" - сказано в этом документе.

После завершения переговоров совместной пресс-конференции, как и ожидалось, не было.

Первым пресс-конференцию даёт президент России. Он сказал, что встреча была конструктивной, и прошла без враждебности.

По словам Путина, стороны договорились о возвращении в ближайшее время посла США в Москву и российского посла в Вашингтон.

Путин сказал, что обсуждался вопрос об Украине, но тему её возможного вступления в НАТО обсудили лишь "мазком". По словам Путина, обе стороны выступили за реализацию Минских соглашений.

По словам Путина, стороны договорились о начале консультаций по вопросу кибератак и кибербезопасности.

На вопрос CNN об Алексее Навальном Путин ответил, что Навальный сам, вероятно, хотел того, чтобы его арестовали. Он вновь обвинил оппозиционера в нарушении закона. Путин подтвердил, что тема Навального на встрече обсуждалась по инициативе Байдена, подробностей он не привёл. Имени Навального он, по традиции, не назвал.

Владимир Путин также, говоря о Навальном, фактически обвинил США в поддержке политической оппозиции в России.

Корреспондент ABC спросила о запрете в России организаций Алексея Навального, предположив, что Путин их боится. Российский президент в ответ обвинил сторонников Навального в том, что они готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организации признали экстремистскими.

Путин сказал, что президент США на встрече поднял вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России. По словам российского президента, медиаорганизация не полностью соблюдает закон об "иностранных агентах" (РСЕ/РС считает требования российских властей неправомерными). По словам Путина, вопрос будет обсуждаться на уровне МИД.

Говоря о своём обозначении как "убийцы", с которым согласился ранее Байден, Путин начал критиковать США за гибель мирных жителей в Ираке и тюрьму на военной базе Гуантанамо.

По словам Путина, обсуждалась также тема Арктики.

На вопрос о возможном обмене заключёнными Путин ответил, что этот вопрос будет обсуждаться.

Затем пресс-конференцию дал президент США Джо Байден. По его словам, ему необходимо было лично донести до Владимира Путина то, почему США предпринимают те или иные шаги. Как сказал Байден, он заявил Путину, что американская политика не направлена против России, однако, как президент США, он не может не ставить вопросов о нарушениях прав человека.

Байден подтвердил, что говорил об Алексее Навальном, об американских гражданах в российских тюрьмах, а также о работе Радио Свобода в России.

На вопрос о том, что случится, если Навальный умрёт в колонии, Байден ответил, что это будет прежде всего плохо для России, в том числе и для её экономики, поскольку России на мировой арене не будут доверять как государству, не уважающему международные нормы.

По словам Байдена, США и России необходимо договориться о правилах игры по стратегическим вопросам, в том числе о стратегической стабильности и контроле над вооружениями.

Президент США подтвердил, что предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае продолжения вмешательства в выборы и кибератак.

Среди других тем, которые обсуждались на саммите, Байден назвал кибербезопасность, Иран и Сирию, Афганистан, а также Арктику.

Байден заявил, что сообщил Путину о поддержке США территориальной целостности Украины.

Обсуждалась также ситуация в Беларуси, о чём Путин не упомянул.

По словам Байдена, встреча прошла в позитивной атмосфере, несмотря на разногласия. "Посмотрим, что будет дальше" - сказал президент США, заявив, что о результатах встречи - в частности, успехах диалога о стратегической стабильности или кибербезопасности - можно будет судить через полгода.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин не хочет новой Холодной войны.

Переговоры около двух часов продолжались в узком формате – кроме президентов, в них участвовали только главы внешнеполитических ведомств двух стран. Перед началом встречи Байден и Путин обменялись короткими репликами – российский президент поблагодарил американского за предложение встретиться, а Байден сказал, что необходимо определить, по каким вопросам можно работать вместе, и "рационально и предсказуемо" обсудить разногласия.

Фотографирование сопровождалось стычками и перепалками между корреспондентами. Российские охранники, как пишет издание Politico, физической силой пытались оттеснить журналистов, что вызвало негативную реакцию.

Около 17:00 по московскому времени начались переговоры в широком формате - с участием членов делегаций. Они продолжались лишь чуть больше часа.

Ожидается, что президент США также даст пресс-конференцию.

Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.

Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден – во вторник, 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками, в этот раз он прибыл на мероприятие первым.

Перед встречей стороны сообщали о несовпадении повестки переговоров. Москва давала понять, что рассчитывает ограничиться переговорами о глобальной безопасности, ограничениях вооружений и геополитике. Американская, как предполагалось, могла обсуждать конкретные претензии к России: кибератаки, операции спецслужб за рубежом, преследование оппозиции, в том числе Алексея Навального, и свободной прессы, ситуацию на востоке Украины и в Минске.

В преддверии встречи оба президента обменялись довольно резкими высказываниями относительно друг друга.

Переговоры в Женеве были организованы по инициативе Байдена, но российская сторона придаёт им гораздо большее значение, отмечает канал Настоящее Время. Байден пообщался с Путиным в рамках европейского турне, сразу после участия в саммите стран НАТО и встречи глав G7. На встречу "Семёрки" Россию с 2014 года не приглашают.