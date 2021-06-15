В Британии на месяц отложили отмену ограничений – из-за нового штамма

Президент США Джо Байден, выступая в понедельник на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Брюсселе, заявил, что агрессия России против Украины не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий.

По его словам, Украина должна соответствовать необходимым критериям для получения Плана действий по членству в НАТО - это необходимый шаг на пути к вступлению в союз.

«Украине ещё предстоит ликвидировать коррупцию» – сказал президент США. Он отметил, что возможное членство Украины в НАТО зависит также от позиции стран, которые сейчас входят в эту организацию.

«Не только от меня будет зависеть, сделаем ли мы вывод о том, что Украина может стать частью НАТО, а будет зависеть от союза и от того, как он проголосует», – добавил Байден. – «Я знаю, что их [страны-члены НАТО] нужно убедить, а это непросто» – сказал президент США. Он подчеркнул, что страны Североатлантического союза по-прежнему готовы поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться натиску России.

В коммюнике, принятом по итогам саммита в Брюсселе (по ссылке можно прочитать его полный текст на русском языке), сказано, что Украина в будущем «станет членом НАТО», но о степени её готовности к вступлению, как и о каждом партнёре НАТО, «будут судить по достижениям». То же сказано и о Грузии. Обе страны получили обещание о том, что будут приняты в НАТО, ещё в 2008 году.

Лидеры 30 стран Североатлантического союза, как сказано в коммюнике, пришли к выводу, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности». О Китае в документе сказано мягче – «Растущее влияние и международная политика Китая могут представлять вызовы, которые нам необходимо рассматривать совместными усилиями всех стран-членов Североатлантического союза».

В документе подробно описано, какие действия России НАТО считает агрессивными или угрожающими. Это, помимо прочего, наращивание Россией военной мощи в различных сферах, проводимые ею без уведомления широкомасштабные внезапные учения, развертывание современных ракет двойного назначения в Калининградской области, военная интеграция с Беларусью, а также гибридные действия, такие как попытки вмешательства в выборы и демократические процессы в государствах-членах НАТО широкомасштабные кампании дезинформации и злонамеренная кибердеятельность.

В то же время, как говорится в документе, «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России». В частности, страны НАТО не имеют намерения развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. При этом значительное внимание в документе уделено созданию единой системы ПРО НАТО. Также в нём говорится о том, что в случае гибридной войны Североатлантический совет «мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского договора, как и в случае вооруженного нападения»

Вторник 15 июня президент США Байден также проводит в Брюсселе. Там проходит саммит США-ЕС. Как отмечает "Голос Америки", ожидается, что на нём "будет подчеркнута их совместная приверженность прочному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях". Речь пойдёт о борьбе с пандемией, изменением климата, экономическом сотрудничестве, а также укреплении демократии, мира и безопасности во всем мире.