В Брянской области беспилотники атаковали военкомат и отдел МВД

Следственные органы установили личности подозреваемых в убийстве военкора Владлена Татарского, сообщают российские государственные СМИ.

По их данным, взрыв в кафе, повлекший гибель Татарского, устроила 26-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Агентство «Интерфакс» ​со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что она задержана. Следствие полагает, что именно Трепова принесла в кафе, где выступал Татарский, коробку со статуэткой, в которую было вмонтировано взрывное устройство. При этом, по данным издания Baza, подозреваемая не задержана, её по-прежнему разыскивает полиция, а задержаны родственники Треповой, в квартире которых прошёл обыск.

Baza также сообщает, что полиция разыскивает мужа Треповой – члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом сам он на встрече с Татарским не присутствовал, а в Либертарианской партии утверждают, что Рылов и вовсе находится в эмиграции.

Телеграм-канал SOTA сообщает, что Трепову и Рылова полиция уже задерживала – в феврале прошлого года на антивоенных акциях в Санкт-Петербурге. Рылов тогда получил девять суток ареста.

В воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга один человек погиб, 25 – пострадали. Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

«Фонтанка» одной из первых сообщила, сославшись на сведения от своих источников, что погибший при взрыве – провоенный блогер, которого также называют военкором, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Позднее гибель Татарского подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.

«Был громкий звук такой, все из домов повылезали. Мне сын позвонил, он в следственной группе работает», – рассказала проекту Север.Реалии Наталья, жительница дома, где произошел взрыв. Мощность бомбы составила более 200 граммов тротила, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв Петербурге.

«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопросом времени», – написал Подоляк в твиттере.

Многие провоенные блогеры и пропагандисты в России обвинили в убийстве Татарского Украину, не дожидаясь доказательств, отмечает Русская служба Би-би-си.

Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в телеграм-канале, что Максим Фомин «был опасен» для властей Украины, и что его «профессиональная деятельность вызывала ненависть» у Киева.

Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.

В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по статье «убийство».