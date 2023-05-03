В Брянской области снова взорвали железнодорожные пути

Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала 1 мая статью своих корреспондентов, специализирующихся на работе разведывательных служб и описывающих историю казненного в январе этого года в Иране бывшего заместителя министра обороны этой страны Али-Резы Акбари.

В январе 2023 года Великобритания наложила санкции на заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна и ещё ряд иранских чиновников и компаний. Это стало ответом на казнь 14 января бывшего заместителя министра обороны Ирана Али-Резы Акбари. Он был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 22–23 января находился с официальным визитом в Тегеране. Он встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского совета Володин заявил, что санкционное давление западных стран объединяет Иран и Россию, и это должно сплотить две страны.

Пятнадцатью годами ранее, в апреле 2008 года, высокопоставленный британский сотрудник разведки отправился в Тель-Авив, чтобы передать коллегам в израильской разведке: Британия располагает своим источником в верхах вооружённых сил Ирана, который имеет доступ к иранским секретам в области развития ядерного потенциала Тегерана. Крот поставлял Лондону ценную информацию и был готов делать это в дальнейшем. Получаемые от британского шпиона сведения, как отмечается в публикации «Нью-Йорк таймс», имели критическую важность для снятия сомнений: Иран работает над созданием ядерного оружия. Эти сведения должны были убедить мировые державы в необходимости принятия строгих санкций против Тегерана.

Имя британского агента долгое время оставалось секретным. 11 января 2023 года в Иране был казнен по обвинению в государственной измене бывший заместитель министра обороны Али-Реза Акбари. Из приговора стало известно то, что тщательно скрывалось 15 лет: Акбари работал на британскую разведку.

По данным «Нью-Йорк таймс», именно Акбари рассказал британской разведке МИ6 об истинном назначении подземного комплекса Фордо. О существовании этого объекта было известно и прежде, но только от Акбари разведчики узнали, что Фордо – это главный центр производства обогащенного урана, необходимого для производства ядерного оружия.

Али-Реза Акбари долго жил двойной жизнью. Публике он был известен как религиозный фанатик и политический ястреб. Он занимал высокие военные посты в Корпусе стражей Исламской революции, был заместителя министра обороны. Затем уехал в Лондон, чтобы заняться бизнесом. Многие годы не терял доверия иранского государственного руководства. Однако в 2004 году он, по заявлению официальных лиц в Тегеране, начал передавать британской разведке секретные сведения о развитии иранской ядерной программы.

Эта его деятельность, похоже, не вызывала подозрений до 2019 года, когда в иранских верхах, с помощью российской разведки, узнали, что Акбари передал британцам сведения о сверхсекретном иранском ядерном проекте.

«Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию», – оговаривается газета.

Обвинив Акбари в сотрудничестве с британской разведкой и приговорив к смерти через повешение, иранские власти заявили, что он также раскрыл имена ста ученых, работающих в рамках иранских ядерных исследований. Среди них наиболее значительной фигурой был Мохсен Фахризаде, главный специалист в области ядерных исследований, – он был убит израильскими агентами в 2020 году, отмечается в статье «Нью-Йорк таймс».

Подозрения в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, появились у Запада по меньшей мере с 2004 года, отмечается в публикации Би-би-си. Тегеран это подозрения отметал. Акбари в бытность заместителем министра обороны регулярно доносил эту позицию западным, в том числе британским, дипломатам.

В видеозаписях с признаниями, показанных по иранскому телевидению, Акбари рассказывал, что его якобы завербовали на приеме в британском посольстве в Тегеране.

Именно эти признания, как говорилось в предсмертной аудиозаписи приговоренного, были получены под пытками. То же самое сказали корреспондентам «Нью-Йорк таймс» родственники Акбари. При этом они признали, что многие упомянутые им в признаниях факты реальны.