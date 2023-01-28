На президентских выборах в Чехии победил Петр Павел

В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Победу одержал генерал в отставке Петр Павел.

Его соперником во втором туре выборов был бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Павел набрал более 58% голосов, Бабиш – менее 42%.

Премьер-министр Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой, так же как главы некоторых соседних с Чехией государств – в частности, Словакии и Австрии. Вступление в должность нового президента состоится в начале марта после инаугурации.

Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве.

Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за четкую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.

Андрей Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO, в прошлом - предприниматель-миллиардер, глава крупного многопрофильного холдинга Agrofert. Незадолго до выборов суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.

Первый тур выборов президента Чехии прошел 13 и 14 января. Тогда ни Павел, ни Бабиш не набрали более половины голосов избирателей, набрав примерно равное число голосов.

Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием. Петр Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после разделения Чехословакии в 1993 году. Его предшественниками были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993-2003), профессор-экономист и бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и другой экс-премьер Милош Земан (2013–2023). До 2013 года президента Чехии избирал парламент, потом были введены прямые выборы главы государства.