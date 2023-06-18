В Дагестане задержали беженцев из Сирии – они планировали попасть в ЕC через Россию

В депортационный центр в Дагестане отправили как минимум семерых граждан Сирии - они планировали через Россию выехать в Европу для получения там международной защиты. Каждый из задержанных заплатил за оформление российских документов несколько тысяч долларов.

Из судебных документов стало известно, что задержаны Хори Алибархим, Ахмад Альмодарес, Хасан Аль Хелеф, Белал Альхлеиф, Мофак Аль Обид и Бадр Тахаро. На них составили административные протоколы по статье о нарушении правил въезда в Россию, так как основание для этого оказалось фиктивным. Все дела были рассмотрены в один день, 8 июня, но известно об этом стало только сейчас, пишет Кавказ.Реалии.

На заседании каждый беженец честно рассказал, что заплатил от двух до четырех тысяч долларов США за оформление российских документов – за эти деньги некая частная фирма оформила им учебную визу для прилета в страну. При этом они не собирались учиться в России, а планировали уехать в Польшу для получения международной защиты.

Беженцев оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, Карабудахкентский районный суд Дагестана постановил выдворить их из страны. Всех семерых вернут в Сирию.