В Дагестане задержали беженцев из Сирии – они планировали попасть в ЕC через Россию

В депортационный центр в Дагестане отправили как минимум семерых граждан Сирии - они планировали через Россию выехать в Европу для получения там международной защиты. Каждый из задержанных заплатил за оформление российских документов несколько тысяч долларов.
Из судебных документов стало известно, что задержаны Хори Алибархим, Ахмад Альмодарес, Хасан Аль Хелеф, Белал Альхлеиф, Мофак Аль Обид и Бадр Тахаро. На них составили административные протоколы по статье о нарушении правил въезда в Россию, так как основание для этого оказалось фиктивным. Все дела были рассмотрены в один день, 8 июня, но известно об этом стало только сейчас, пишет Кавказ.Реалии.
На заседании каждый беженец честно рассказал, что заплатил от двух до четырех тысяч долларов США за оформление российских документов – за эти деньги некая частная фирма оформила им учебную визу для прилета в страну. При этом они не собирались учиться в России, а планировали уехать в Польшу для получения международной защиты.
Беженцев оштрафовали на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, Карабудахкентский районный суд Дагестана постановил выдворить их из страны. Всех семерых вернут в Сирию.
- За последние месяцы суды юга и Северного Кавказа рассмотрели десятки исков от мигрантов из Афганистана, которые пытались добиться убежища в России. Многие из них годами жили здесь из-за возможных преследований на родине, где в 2021 году власть захватили радикальные исламисты из движения «Талибан». Однако российские судьи считают, что Афганистан сейчас практически безопасен – во всех исках было отказано. Теперь мигранты должны вернуться домой, где, по словам экспертов, ситуация с правами человека только ухудшилась.
- Суд Новочеркасска в Ростовской области отказал в помещении граждан Украины в депортационный центр. Их не могут отправить домой из-за войны – пограничные пункты между нашими странами закрыты с февраля 2022 года, поэтому их физически некуда выдворить.
- В аэропорту Багдада задержали уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву которую обвинили в содействии запрещенному в России «Исламскому государству». Ее экстрадировали из Ирака в Россию.