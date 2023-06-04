В Днепре под обстрелами погибла двухлетняя девочка

Премьер-министр Армении завтра в Анкаре примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана. В правительстве сообщают, что Армения получила приглашение от Турции, и Никол Пашинян завтра отбудет с рабочим визитом в Анкару.

Состав делегации во главе с Пашиняном пока не объявлен, и неясно, кто едет в Турцию вместе с премьер-министром. В правительстве сообщили, что премьер-министр отправится в Турцию воздушным путем, передает Радио Азатутюн.

В истории независимой Армении представитель страны участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды - 9 лет назад, 28 августа 2014 года. В период президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна официальный Ереван также получил приглашение от Турции принять участие в церемонии инаугурации Реджепа Эрдогана.

Как получилось, что Армения тогда впервые решила участвовать в церемонии инаугурации президента Турции? Тогдашний заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочаян пояснил, что изменился порядок избрания президента Турции. «Что касается инаугурации в Турции, то ее никогда не было, потому что до этого президент Турции избирался парламентом. Это первый раз, когда выборы проводились напрямую, а значит, это был первый прецедент, когда такая церемония проводилась в соседней стране», - сказал он.

Тогдашняя армянская оппозиция, в том числе АРФ «Дашнакцутюн», критиковала власти, считая неприемлемым решение об участии в инаугурации Эрдогана, выступавшего с антиармянскими заявлениями. Во время предвыборной кампании 2014 года Эдроган сказал, что о нем говорят нехорошие вещи, в частности, что он армянин.

В ответ Серж Саргсян сказал, что удивляться тут нечему, для армян тоже было бы оскорбительно, если бы вдруг выяснилось, что Эрдоган – армянин. Однако эти оскорбительные заявления не помешали Турции направить приглашение, а Налбандяну - принять участие в инаугурации Эрдогана.

Завтра Армения впервые примет участие в инаугурации президента Турции на самом высоком уровне. За время своего пребывания в должности первый и второй президенты Армении вообще не участвовали в инаугурации лидеров Турции. Вместо этого в 1993 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян присутствовал на церемонии похорон президента Турции Тургута Озала.